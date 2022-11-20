Ekranların sevilen dizisi Hayat Bugün 'ün oyuncuları merak ediliyor ve Hayat Bugün oyuncuları kimler? Sorusu ile birlikte gün içerisinde izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Birçok kişi tarafından yoğun ilgi gören yapım, Hayat Bugün oyuncuları kimler? Sorusunu merak edenler için yanıtladık. Peki, Hayat Bugün oyuncuları kimler? Hayat Bugün dizisindeki oyuncular kimler? Hayat Bugün oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

Dizinin ilk bölümünden bu yana dikkat çeken oyunculukları ile oyuncu kadrosundaki isimler, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Dizide yer alan birçok oyuncunun adı merak ediliyor ve Hayat Bugün oyuncuları kimler? Sorusu araştırılıyor. Bu haberimizde birçok Hayat Bugün izleyicisi tarafından merak edilen Hayat Bugün oyuncuları kimler? Sorusunu yanıtladık. Peki, Hayat Bugün oyuncuları kimler? Hayat Bugün dizisindeki oyuncular kimler? Hayat Bugün oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

HAYAT BUGÜN OYUNCULARI KİMLER?

Ekranların sevilen dizisi Hayat Bugün'ün başrol oyuncuları;

Ulaş Tuna Astepe - Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener

Hazar Ergüçlü - Doç. Dr. Suzan Mayer

Tanser Öngel - Doç. Dr. Aras Erdem

Hande Doğandemir - Doç. Dr. Derin Nalbantoğlu

Mert Denizmen - Prof. Dr. Andaç Sağlam

Şerif Erol - Prof. Dr. Ali Haydar Oruçov

Ayşe Lebriz Berkem - Başhekim Sekreteri Ebru Soykan

Olcay Yusufoğlu - Gizem Altay Güvener

Utku Ateş - Acil Sorumlusu Hemşiresi Mert Biçer

Umay Anadolu Kaboğlu - Dr. Azra Sert

Hayat Bugün dizisi her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Show TV'de izleyicileri ile buluşuyor.