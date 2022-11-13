Show Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Hayat Bugün oyuncuları kimler? Sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Dizinin kadrosunda yer alan oyuncuları merak eden birçok izleyici Hayat Bugün dizisindeki oyuncular kimler? Sorusu ile birlikte oyuncu kadrosunu araştırıyor. Peki, Hayat Bugün oyuncuları kimler? Hayat Bugün dizisindeki oyuncular kimler?

Dizinin ilk bölümünün yayınlanmasından itibaren birçok kişi tarafından merak edilen ve Hayat Bugün oyuncuları kimler? Sorusu ile birlikte araştırılan Hayat Bugün oyuncularını sizler için yanıtladık. Dizinin kadrosunda yer alan birçok isim, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Peki, Hayat Bugün oyuncuları kimler? Hayat Bugün dizisindeki oyuncular kimler?

HAYAT BUGÜN OYUNCULARI KİMLER?

Başrol oyuncuları; Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol'un yer aldığı dizi yeni tanıtımıyla övgü dolu yorumlar alırken ekran yolculuğu için de geri sayım başladı. Hayat Bugün'de; Ulaş Tuna Astepe "Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener'', (Dr. Max Goodwin), Hazar Ergüçlü "Doç. Dr. Suzan Mayer" (Dr. Helen Sharpe), Tansel Öngel "Doç Dr. Aras Erdem" (Dr. Floyd Reynolds), Hande Doğandemir "Doç. Dr. Derin Nalbantoğlu" (Dr. Lauren Bloom), Mert Denizmen ''Prof. Dr. Andaç Sağlam" (Dr. Iggy Frome) ve S¸erif Erol "Prof. Dr. Ali Haydar Oruçov" (Dr. Vijay Kapoor) karakterleriyle ekranda olacaklar.

HAYAT BUGÜN HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Hayat Bugün Çarşamba günü saat 20.00'da Show Tv ekranlarında yayınlanacak.