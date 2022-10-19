Show TV'nin yeni başlayacak olan dizisi Hayat Bugün hangi hastanede çekiliyor merak edildi. Dizi hakkında izleyiciler, Hayat Bugün nerede çekiliyor, hangi hastane? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Dizideki hastane nerede? Hayat Bugün dizi çekimleri nerede yapıldı? araştırıyor. Peki, Hayat Bugün dizisi nerede çekildi? İşte tüm detaylar...

Tuzak nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Tuzak dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizideki mekanlar nerededir?

Hayat Bugün, farklı hikayesi ve güçlü isimleriyle 19 Ekim Çarşamba günü 20.00'de Show TV'de seyircisiyle buluşacak. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, Hazer Ergüçlü, Tansel Öngel ve Hande Doğandemir'in yer aldığı birbirinden değerli oyuncularla afiş çekimleri esnasında röportaj gerçekleştirildi. Peki, Hayat Bugün nerede çekiliyor? Hayat Bugün dizisi hangi hastanede çekiliyor, hastane İstanbul'da mı?

HAYAT BUGÜN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR? DİZİDEKİ HASTANE NERESİ?

Hayat Bugün dizisi Hisarönü Vakıf Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çekilmektedir. Dizideki bu hastenin İstanbul Avrupa yakasında yer alan bir hastane olduğu söyleniyor. Dizideki Hisarönü Vakıf Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanenin eskiden Ekol Hastanesi olduğu söylentiler arasında yer alıyor.

HAYAT BUGÜN KONUSU NE?

Başhekim Barış Güvener (Ulaş Tuna Astepe), İstanbul'un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi'ne atanır. Ancak zamanının en iyi hastanelerinden biri olan Hisarönü zor bir dönemden geçmektedir. Genç ve idealist bir başhekimin gelmesiyle ise tüm hastanenin hikayesi yeniden yazılmaya başlanır. Barış; hastaneyi ayağa kaldırmaya çalışırken; hem kendi hayatındaki zorluklarla mücadele edecek, hem de tek tek kalplerini kazandığı çalışma arkadaşlarıyla birlikte hastaları için zorlu bir savaşa girecektir.

İmkansız aşklar, kıymetli dostluklar ve dokunaklı hayat hikayelerinin yolu Hisarönü Hastanesi'nden geçerken; Barış, sevginin gücüne, umuda ve adanmışlığa bizi yeniden inandıracak ve hastanenin kapılarını İstanbul'da yaşayan herkese açacak!

Hayat Bugün diyebilmek, umutlanabilmek ve yeniden başlayabilmek için ise tek bir soru soracak; "Sizin için ne yapabilirim?"

HAYAT BUGÜN OYUNCU KADROSU

Ulaş Tuna Astepe - Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener

Hazar Ergüçlü - Doç. Dr. Suzan Mayer

Tanser Öngel - Doç. Dr. Aras Erdem

Hande Doğandemir - Doç. Dr. Derin Nalbantoğlu

Mert Denizmen - Prof. Dr. Andaç Sağlam

Şerif Erol - Prof. Dr. Ali Haydar Oruçov

Ayşe Lebriz Berkem - Başhekim Sekreteri Ebru Soykan

Olcay Yusufoğlu - Gizem Altay Güvener

Utku Ateş - Acil Sorumlusu Hemşiresi Mert Biçer

Umay Anadolu Kaboğlu - Dr. Azra Sert