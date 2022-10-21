Sohw TV'nin sevilen dizisi Hayat Bugün'ün yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor merak edildi. Diziyi izleyenler, Hayat Bugün hangi gün? Hayat Bugün ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarını merak ediyor. Peki, Hayat Bugün ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Hayat Bugün dizisi yeni bölümleri hangi gün? İşte detaylar...

Hayat Bugün, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 19 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Çiğdem Bozali'nin üstlendiği, senaryosunu ise Ayça Üzüm ve Cansu Çoban'ın kaleme aldığı medikal ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Hayat Bugün ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Hayat Bugün dizisi yeni bölümleri hangi gün? Çarşamba mı Cuma mı? Ayrıntılar yazımızda...

HAYAT BUGÜN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hayat Bugün dizisi her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Show TV'de yayınlanıyor.

HAYAT BUGÜN YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN?

Dizinin yeni bölümleri Çarşamba günü ekrana gelmektedir. Fakat bazen tekrar bölümleri Cuma veya diğer günler de ekrana gelebiliyor.

HAYAT BUGÜN KONUSU NE?

Başhekim Barış Güvener, İstanbul'un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi'ne atanır. Ancak zamanının en iyi hastanelerinden biri olan Hisarönü zor bir dönemden geçmektedir. Genç ve idealist bir başhekimin gelmesiyle ise tüm hastanenin hikayesi yeniden yazılmaya başlanır. Barış; hastaneyi ayağa kaldırmaya çalışırken; hem kendi hayatındaki zorluklarla mücadele edecek, hem de tek tek kalplerini kazandığı çalışma arkadaşlarıyla birlikte hastaları için zorlu bir savaşa girecektir.

HAYAT BUGÜN OYUNCU KADROSU

Ulaş Tuna Astepe - Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener

Hazar Ergüçlü - Doç. Dr. Suzan Mayer

Tanser Öngel - Doç. Dr. Aras Erdem

Hande Doğandemir - Doç. Dr. Derin Nalbantoğlu

Mert Denizmen - Prof. Dr. Andaç Sağlam

Şerif Erol - Prof. Dr. Ali Haydar Oruçov

Ayşe Lebriz Berkem - Başhekim Sekreteri Ebru Soykan

Olcay Yusufoğlu - Gizem Altay Güvener

Utku Ateş - Acil Sorumlusu Hemşiresi Mert Biçer

Umay Anadolu Kaboğlu - Dr. Azra Sert