Hayat Bugün dizisinin oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Gizem Altay Güvener geliyor. Peki, Hayat Bugün Gizem Altay Güvener kimdir, kim canlandırıyor? Hayat Bugün Gizem Altay Güvener'in gerçek ismi ne? Hayat Bugün Gizem Altay Güvener kimdir, gerçek adı ne? İşte detaylar...

Hayat Bugün, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 19 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Çiğdem Bozali'nin üstlendiği, senaryosunu ise Ayça Üzüm ve Cansu Çoban'ın kaleme aldığı medikal ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Hayat Bugün Gizem kimdir, kim canlandırıyor? Gizem Altay Güvener kimdir? Hayat Bugün Gizem'in gerçek ismi ne?

HAYAT BUGÜN GİZEM KİMDİR?

Olcay Yusufoğlu

GİZEM ALTAY GÜVENER (OLCAY YUSUFOĞLU)

İzmirli, aydın bir ailenin tek kızı. Dansçı. Barış'ın eski eşi. Birbirlerini yaralamadan ayrılmayı ve arkadaş kalmayı başaran Gizem ve Barış, hayatın onlara getirdiği sürprizlerle yan yana savaşmayı deneyecekler.

OLCAY YUSUFOĞLU KİMDİR?

Olcay Yusufoğlu (d. 16 Haziran 1988, İzmir), Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Eğitimini Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü tamamladı.

16 Haziran 1988 tarihinde İzmirde dünyaya gelen Olcay Yusufoğlu, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunu olan oyuncu, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev almıştır. İlk televizyon tecrübesini, 2006-2008 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Köprü dizisinde yaşayan Yusufoğlu, 2015-2021 yılları arasında atv'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve 2017-2019 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Bizim Hikaye dizilerinde tanınmıştır. 2021 yılında Sadakatsiz dizisinde Serap karakterine hayat verdi.