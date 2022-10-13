Show TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Hayat Bugün ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak. Fragmanıyla dikkatleri çeken Hayat Bugün dizisinde Suzan karakteri merak konusu oldu. İzleyiciler, Doktor Suzan karakterini kimin canlandırdığını araştırıyor. Peki, Hayat Bugün dizisi Suzan kim? Hayat Bugün Suzan Mayer kimdir? Doktor Suzan Mayer'ı kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Hayat Bugün dizisi ilk bölümüyle Show Tv ekranlarında yayınlanacak. İlk bölüm fragmanıyla dikkatleri çeken Hayat Bugün dizisinde Suzan karakteri merak konusu oldu. İzleyiciler, Doktor Suzan karakterini kimin canlandırdığını araştırıyor. Peki, Hayat Bugün dizisi Suzan kim? Hayat Bugün Suzan Mayer kimdir? Doktor Suzan Mayer'ı kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

HAYAT BUGÜN DİZİSİ KONUSU NE?

Başhekim Barış Güvener, İstanbul'un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi'ne atanır. Ancak zamanının en iyi hastanelerinden biri olan Hisarönü zor bir dönemden geçmektedir. Genç ve idealist bir başhekimin gelmesiyle ise tüm hastanenin hikayesi yeniden yazılmaya başlanır. Barış; hastaneyi ayağa kaldırmaya çalışırken; hem kendi hayatındaki zorluklarla mücadele edecek, hem de tek tek kalplerini kazandığı çalışma arkadaşlarıyla birlikte hastaları için zorlu bir savaşa girecektir.

HAYAT BUGÜN HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Hayat Bugün Çarşamba günü saat 20.00'da Show Tv ekranlarında yayınlanacak.

HAYAT BUGÜN DİZİSİ SUZAN KİM?

Başhekim Barış Güvener, İstanbul'un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi'ne atanır. Ancak zamanının en iyi hastanelerinden biri olan Hisarönü zor bir dönemden geçmektedir. Genç ve idealist bir başhekimin gelmesiyle ise tüm hastanenin hikayesi yeniden yazılmaya başlanır. Hayat Bugün dizisinde Suzan Mayer ise Doçent Doktor olarak sonradan Hisarönü Hastanesi'ne gelir.

DOKTOR SUZAN MAYER'I KİM CANLANDIRIYOR?

Doktor Suzan Mayer karakterini Hazar Ergüçlü canlandırmaktadır.