Show TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Hayat Bugün ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak. Fragmanıyla dikkatleri çeken Hayat Bugün dizisinin konusu merak konusu oldu. İzleyiciler, dizinin konusu ve oyuncu kadrosu araştırıyor. Peki, Hayat Bugün dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Hayat Bugün hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...

Hayat Bugün dizisi ilk bölümüyle Show Tv ekranlarında yayınlanacak. İlk bölüm fragmanıyla dikkatleri çeken Hayat Bugün dizisinin konusu merak konusu oldu. İzleyiciler, dizinin oyuncu kadrosunu ve konusunu araştırıyor. Peki, Hayat Bugün dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Hayat Bugün hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

HAYAT BUGÜN DİZİSİ KONUSU NE?

Başhekim Barış Güvener, İstanbul'un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi'ne atanır. Ancak zamanının en iyi hastanelerinden biri olan Hisarönü zor bir dönemden geçmektedir. Genç ve idealist bir başhekimin gelmesiyle ise tüm hastanenin hikayesi yeniden yazılmaya başlanır. Barış; hastaneyi ayağa kaldırmaya çalışırken; hem kendi hayatındaki zorluklarla mücadele edecek, hem de tek tek kalplerini kazandığı çalışma arkadaşlarıyla birlikte hastaları için zorlu bir savaşa girecektir.

HAYAT BUGÜN OYUNCULARI KİMLER?

Başrol oyuncuları; Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol'un yer aldığı dizi yeni tanıtımıyla övgü dolu yorumlar alırken ekran yolculuğu için de geri sayım başladı. Hayat Bugün'de; Ulaş Tuna Astepe "Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener'', (Dr. Max Goodwin), Hazar Ergüçlü "Doç. Dr. Suzan Mayer" (Dr. Helen Sharpe), Tansel Öngel "Doç Dr. Aras Erdem" (Dr. Floyd Reynolds), Hande Doğandemir "Doç. Dr. Derin Nalbantoğlu" (Dr. Lauren Bloom), Mert Denizmen ''Prof. Dr. Andaç Sağlam" (Dr. Iggy Frome) ve Serif Erol "Prof. Dr. Ali Haydar Oruçov" (Dr. Vijay Kapoor) karakterleriyle ekranda olacaklar.