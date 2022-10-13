Show TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Hayat Bugün ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak. Fragmanıyla dikkatleri çeken Hayat Bugün dizisinde Aras Erdem karakteri merak konusu oldu. İzleyiciler, Doktor Aras Erdem karakterini kimin canlandırdığını araştırıyor. Peki, Hayat Bugün dizisi Doktor Aras kim? Hayat Bugün Aras Erdem kimdir? Doktor Aras Erdem'i kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Hayat Bugün dizisi ilk bölümüyle Show Tv ekranlarında yayınlanacak. İlk bölüm fragmanıyla dikkatleri çeken Hayat Bugün dizisinde Aras Erdem karakteri merak konusu oldu. İzleyiciler, Doktor Aras Erdem karakterini kimin canlandırdığını araştırıyor. Peki, Hayat Bugün dizisi Doktor Aras kim? Hayat Bugün Aras Erdem kimdir? Doktor Aras Erdem'i kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

HAYAT BUGÜN DİZİSİ KONUSU NE?

Başhekim Barış Güvener, İstanbul'un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi'ne atanır. Ancak zamanının en iyi hastanelerinden biri olan Hisarönü zor bir dönemden geçmektedir. Genç ve idealist bir başhekimin gelmesiyle ise tüm hastanenin hikayesi yeniden yazılmaya başlanır. Barış; hastaneyi ayağa kaldırmaya çalışırken; hem kendi hayatındaki zorluklarla mücadele edecek, hem de tek tek kalplerini kazandığı çalışma arkadaşlarıyla birlikte hastaları için zorlu bir savaşa girecektir.

HAYAT BUGÜN HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Hayat Bugün Çarşamba günü saat 20.00'da Show Tv ekranlarında yayınlanacak.

HAYAT BUGÜN DİZİSİ DOKTOR ARAS KİM?

Başhekim Barış Güvener, İstanbul'un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi'ne atanır. Ancak zamanının en iyi hastanelerinden biri olan Hisarönü zor bir dönemden geçmektedir. Genç ve idealist bir başhekimin gelmesiyle ise tüm hastanenin hikayesi yeniden yazılmaya başlanır. Hayat Bugün dizisinde Aras Erdem ise Doçent Doktor olarak sonradan Hisarönü Hastanesi'ne gelir.

DOKTOR ARAS ERDEM'İ KİM CANLANDIRIYOR?

Doktor Aras Erdem karakterini Masumlar Apartmanı dizisindeki Naci rolüyle tanınanan Tansel Öngel canlandırmaktadır.