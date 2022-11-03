Hayat Bugün dizisinin oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında doktor Derin Nalbantoğlu geliyor. Peki, Hayat Bugün doktor Derin Nalbantoğlu kimdir, kim canlandırıyor? Hayat Bugün doktor Derin'in gerçek ismi ne? Hayat Bugün Derin Nalbantoğlu kimdir, gerçek adı ne? İşte detaylar...

Hayat Bugün, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 19 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Çiğdem Bozali'nin üstlendiği, senaryosunu ise Ayça Üzüm ve Cansu Çoban'ın kaleme aldığı medikal ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Hayat Bugün Derin kimdir, kim canlandırıyor? Doç. Dr. Derin Nalbantoğlu kimdir? Hayat Bugün doktor Derin'in gerçek ismi ne?

HAYAT BUGÜN DOKTOR DERİN NALBANTOĞLU KİMDİR?

Hande Doğandemir

DOÇ. DR. DERİN NALBANTOĞLU (HANDE DOĞANDEMİR)

Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı. Ünlü bir dermatolog baba ve sosyetik bir annenin kızı, tam bir işkolik, neredeyse acil dışında bir hayatı yok. Adrenalin bağımlısı, hastaları için risk almaktan kaçınmayan şahane bir hekim!Kalp Damar Cerrahi Aras ile ihtisastan beri çok yakın arkadaş… Ama bu arkadaşlık her an bir aşka dönüşebilir!

HANDE DOĞANDEMİR KİMDİR?

Hande Doğandemir (d. 22 Kasım 1985, Ankara), Türk oyuncu, sunucu ve sosyologdur.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi sosyoloji bölümü mezunudur. İletişim sosyolojisi üzerinde çalışmıştır. Ortaokul ve lisede Fransızca eğitim görmüştür. Üniversitede son sınıfta Erasmus ile Fransa'nın Lille şehrinde okudu. Televizyon ve iletişim sosyolojisi üzerinde çalışma yaparken kamera arkasında çalışmaya başladı ve kamera arkasında çalıştıktan sonra oyunculuğa başladı. Oyunculukla birlikte TRT'de sunuculuk yaptı.