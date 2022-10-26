Hayat Bugün canlı izle! Show Tv Hayat Bugün ilk bölüm izle! Hayat Bugün 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show Tv kanalında yayınlanmaya başlayan yapım Hayat Bugün yeni bölümüyle bu akşam başladı. Heyecanla beklenen Hayat Bugün adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, Hayat Bugün canlı izle! Hayat Bugün yeni bölüm canlı izle araştırmaları yapmaya başladı. Hayat Bugün canlı izle! ShowTv Hayat Bugün ilk bölüm izle! Hayat Bugün 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde...

SHOW TV HAYAT BUGÜN CANLI İZLE!

SHOW TV ekranlarında yayınlanan Hayat Bugün adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

SHOW TV HAYAT BUGÜN CANLI İZLE!

HAYAT BUGÜN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hayat Bugün'ün 1. Bölümünde; Bir zamanlar İstanbul'un en köklü hastanelerinden biri olan Hisarönü Vakıf Hastanesi zor zamanlar geçirmektedir. Genç ve idealist bir doçent olan Barış Güvener, hastaneyi eski günlerine döndürmek amacıyla başhekim olarak Hisarönü'ne atanır. Barış'ın görevdeki ilk gününde;Türki Cumhuriyetler Kongresi'nin olduğu otelde karbon monoksit sızıntısımeydana gelir ve zehirlenen altı elçi hastaneye getirilir. Böylece basının da gözü Hisarönü Hastanesi'ne çevrilir. Suriyeli iki kardeş; Habip ve Bewar'ın hastaneye kaçak girmesi ve Bewar'ın karantinaya alınması ile işler çığırından çıkar. Bir yandan meslektaşlarıyla arasındaki dinamik bir yandan aldığı radikal kararlarla hastanedeki tüm dengeleri değiştiren Barış'ı, finalde ise hiç tahmin etmediği bir sürpriz beklemektedir.

HAYAT BUGÜN DİZİSİ KONUSU NE?

Başhekim Barış Güvener, İstanbul'un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi'ne atanır. Ancak zamanının en iyi hastanelerinden biri olan Hisarönü zor bir dönemden geçmektedir. Genç ve idealist bir başhekimin gelmesiyle ise tüm hastanenin hikayesi yeniden yazılmaya başlanır. Barış; hastaneyi ayağa kaldırmaya çalışırken; hem kendi hayatındaki zorluklarla mücadele edecek, hem de tek tek kalplerini kazandığı çalışma arkadaşlarıyla birlikte hastaları için zorlu bir savaşa girecektir.

HAYAT BUGÜN OYUNCULARI KİMLER?

Başrol oyuncuları; Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol'un yer aldığı dizi yeni tanıtımıyla övgü dolu yorumlar alırken ekran yolculuğu için de geri sayım başladı. Hayat Bugün'de; Ulaş Tuna Astepe "Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener'', (Dr. Max Goodwin), Hazar Ergüçlü "Doç. Dr. Suzan Mayer" (Dr. Helen Sharpe), Tansel Öngel "Doç Dr. Aras Erdem" (Dr. Floyd Reynolds), Hande Doğandemir "Doç. Dr. Derin Nalbantoğlu" (Dr. Lauren Bloom), Mert Denizmen ''Prof. Dr. Andaç Sağlam" (Dr. Iggy Frome) ve Serif Erol "Prof. Dr. Ali Haydar Oruçov" (Dr. Vijay Kapoor) karakterleriyle ekranda olacaklar.