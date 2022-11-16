Show TV'nin yeni dizisi Hayat Bugün yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Hayat Bugün dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar, dizinin yeni bölümünü araştırmakta. Hayat Bugün dizisinin son bölümü izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Hayat Bugün CANLI İZLE! Hayat Bugün yeni bölüm İZLE! Hayat Bugün 5.bölüm İZLE! Hayat Bugün yeni bölüm FULL İZLE!

Hayat Bugün CANLI İZLE! Başrolünde Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü ve Tansel Öngel'in yer aldığı Hayat Bugün Show Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Hayat Bugün'ün yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin yeni bölümünü araştırmakta. Hayat Bugün dizisinin yayınlanan son bölümü izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Hayat Bugün dizisinin son bölümü merak konusu oldu.

HAYAT BUGÜN DİZİSİ KONUSU NE?

Başhekim Barış Güvener, İstanbul'un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi'ne atanır. Ancak zamanının en iyi hastanelerinden biri olan Hisarönü zor bir dönemden geçmektedir. Genç ve idealist bir başhekimin gelmesiyle ise tüm hastanenin hikayesi yeniden yazılmaya başlanır. Barış; hastaneyi ayağa kaldırmaya çalışırken; hem kendi hayatındaki zorluklarla mücadele edecek, hem de tek tek kalplerini kazandığı çalışma arkadaşlarıyla birlikte hastaları için zorlu bir savaşa girecektir.

HAYAT BUGÜN OYUNCULARI KİMLER?

Başrol oyuncuları; Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol'un yer aldığı dizi yeni tanıtımıyla övgü dolu yorumlar alırken ekran yolculuğu için de geri sayım başladı. Hayat Bugün'de; Ulaş Tuna Astepe "Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener'', (Dr. Max Goodwin), Hazar Ergüçlü "Doç. Dr. Suzan Mayer" (Dr. Helen Sharpe), Tansel Öngel "Doç Dr. Aras Erdem" (Dr. Floyd Reynolds), Hande Doğandemir "Doç. Dr. Derin Nalbantoğlu" (Dr. Lauren Bloom), Mert Denizmen ''Prof. Dr. Andaç Sağlam" (Dr. Iggy Frome) ve Serif Erol "Prof. Dr. Ali Haydar Oruçov" (Dr. Vijay Kapoor) karakterleriyle ekranda olacaklar.

HAYAT BUGÜN CANLI İZLE!

Hayat Bugün yeni bölümünü izlemek için HAYAT BUGÜN CANLI İZLE! yazısına tıklayınız.