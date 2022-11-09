Show TV'nin sevilen dizisi Hayat Bugün bugün 4. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Hayat Bugün canlı izle! Show TV Hayat Bugün 4. bölüm canlı izle! Hayat Bugün son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Hayat Bugün canlı izleme linki var mı? 9 Kasım Show TV canlı izle!

Hayat Bugün, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 19 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Çiğdem Bozali'nin üstlendiği, senaryosunu ise Ayça Üzüm ve Cansu Çoban'ın kaleme aldığı medikal ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Hayat Bugün canlı izle! 9 Kasım Show TV Hayat Bugün 4. bölüm canlı izle! Hayat Bugün son bölümde neler oldu? Show TV canlı izle!

HAYAT BUGÜN CANLI İZLE!

HAYAT BUGÜN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hayat Bugün'ün 3. Bölümünde; Gizem'in hamile olduğunu ve baba olacağını öğrenen Barış,kanser tedavisi ile ilgili bir karar vermek zorundadır. Ceza İnfaz bölümünün açılışı hastanedeki tüm doktorları derinden etkiler. Açılışa gelen dekan Kemal Kuyucu'nun Barış'a bir sürprizi vardır! Hastaneye bağış yapmak için gelen cemiyetin ünlü ismi Güldal Sipahi'nin, ceza infaz kurumundan gelen hastalarla karşılaşmasıyla işler iyice karışır. Derin ve Aras aralarındaki ilişkiyi düzeltmeye çalışırken Aras, büyük bir şok yaşar. Öte yandan Ali Haydar ve Andaç çok nadir görünen Cotard sendromlu bir hastayı tedavi etmeye çalışırlar.

Hayat Bugün son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

HAYAT BUGÜN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hayat Bugün 4. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Barış'ın küçük bir kız çocuğuyla duygu dolu anlar yaşadığı tanıtımda Aras'ın müdahale ettiği bir hasta kurtarılamıyor. İzleyicileri yüreklere dokunacak etkileyici bir bölüm bekliyor!

HAYAT BUGÜN KONUSU NE?

Başhekim Barış Güvener, İstanbul'un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi'ne atanır. Ancak zamanının en iyi hastanelerinden biri olan Hisarönü zor bir dönemden geçmektedir. Genç ve idealist bir başhekimin gelmesiyle ise tüm hastanenin hikayesi yeniden yazılmaya başlanır. Barış; hastaneyi ayağa kaldırmaya çalışırken; hem kendi hayatındaki zorluklarla mücadele edecek, hem de tek tek kalplerini kazandığı çalışma arkadaşlarıyla birlikte hastaları için zorlu bir savaşa girecektir.

HAYAT BUGÜN OYUNCU KADROSU

Ulaş Tuna Astepe : Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener

Hazar Ergüçlü : Doç. Dr. Suzan Mayer

Tansel Öngel : Doç. Dr. Aras Erdem

Hande Doğandemir : Doç. Dr. Derin Nalbantoğlu

Hamdi Alkan : Dekan Kemal Kuyucu

Mert Denizmen : Prof. Dr. Andaç Sağlam

Şerif Erol : Prof. Dr. Ali Haydar Oruçov

Ayşe Lebriz Berkem : Ebru Soykan

Olcay Yusufoğlu : Gizem Altay Güvener

Utku Ateş : Mert Biçer

Umay Anadolu Kaboğlu : Dr. Azra Sert

Ezgi Gör : Ceylan