Show TV'nin sevilen dizisi Hayat Bugün bugün 3. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Hayat Bugün canlı izle! Show TV Hayat Bugün 3. bölüm canlı izle! Hayat Bugün son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Hayat Bugün canlı izleme linki var mı? 2 Kasım Show TV canlı izle!

Hayat Bugün, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 19 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Çiğdem Bozali'nin üstlendiği, senaryosunu ise Ayça Üzüm ve Cansu Çoban'ın kaleme aldığı medikal ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Hayat Bugün canlı izle! 2 Kasım Show TV Hayat Bugün 3. bölüm canlı izle! Hayat Bugün son bölümde neler oldu? Show TV canlı izle!

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HAYAT BUGÜN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hayat Bugün'ün 2. Bölümünde: Barış kanser olduğu gerçeğiyle yüzleşmiştir ancak bu hastalığın onu yavaşlatmasına asla izin vermeyecektir! Hastaneyi baştan yaratmaya, dönüştürmeye tam gaz devam eder, bu da onu Suzan'la karşı karşıya getirir. Öte yandan hastaneye gelen ve "kırık kalp sendromu" olan bir hasta Derin ve Aras'a hem ilişkilerini hem inançlarını sorgulatırken, Ali Haydar ve Andaç bir çocuk hasta için tüm şartları zorlar ve hastane sınırları dışına bile çıkarlar. Finalde, tüm hastane üzücü bir şiddet olayıyla sarsılırken eski eşi Gizem'in dans gösterisine giden Barış'ı ise büyük bir sürpriz beklemektedir.

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HAYAT BUGÜN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hayat Bugün 3. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Hisarönü Hastanesi'nde hareketli dakikaların yaşandığı tanıtımda Barış, baba olacağı için büyük bir sevinç yaşarken Suzan, hastalığını eski eşi Gizem'e açıklaması gerektiğini söylüyor. "Barış, Gizem'e kanser olduğunu söyleyecek mi?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

HAYAT BUGÜN KONUSU NE?

Başhekim Barış Güvener, İstanbul'un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi'ne atanır. Ancak zamanının en iyi hastanelerinden biri olan Hisarönü zor bir dönemden geçmektedir. Genç ve idealist bir başhekimin gelmesiyle ise tüm hastanenin hikayesi yeniden yazılmaya başlanır. Barış; hastaneyi ayağa kaldırmaya çalışırken; hem kendi hayatındaki zorluklarla mücadele edecek, hem de tek tek kalplerini kazandığı çalışma arkadaşlarıyla birlikte hastaları için zorlu bir savaşa girecektir.

HAYAT BUGÜN OYUNCU KADROSU

Ulaş Tuna Astepe : Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener

Hazar Ergüçlü : Doç. Dr. Suzan Mayer

Tansel Öngel : Doç. Dr. Aras Erdem

Hande Doğandemir : Doç. Dr. Derin Nalbantoğlu

Hamdi Alkan : Dekan Kemal Kuyucu

Mert Denizmen : Prof. Dr. Andaç Sağlam

Şerif Erol : Prof. Dr. Ali Haydar Oruçov

Ayşe Lebriz Berkem : Ebru Soykan

Olcay Yusufoğlu : Gizem Altay Güvener

Utku Ateş : Mert Biçer

Umay Anadolu Kaboğlu : Dr. Azra Sert

Ezgi Gör : Ceylan