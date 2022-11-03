Hayat Bugün dizisinin oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında doktor Barış Güvener geliyor. Peki, Hayat Bugün Başhekim Barış Güvener kimdir, kim canlandırıyor? Hayat Bugün doktor Barış'ın gerçek ismi ne? Hayat Bugün Barış kimdir, gerçek adı ne? İşte detaylar...

Hayat Bugün, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 19 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Çiğdem Bozali'nin üstlendiği, senaryosunu ise Ayça Üzüm ve Cansu Çoban'ın kaleme aldığı medikal ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Hayat Bugün Başhekim Barış Güvener kimdir, kim canlandırıyor? Hayat Bugün doktor Barış'ın gerçek ismi ne?

HAYAT BUGÜN BAŞHEKİM BARIŞ GÜVENER KİMDİR?

Ulaş Tuna Astepe

BAŞHEKİM DOÇ. DR. BARIŞ GÜVENER (ULAŞ TUNA ASTEPE)

Hastanemizin yeni başhekimi; idealist, neşeli, hasta odaklı. Yıllar önce ablası Bilge'yi hastane enfeksiyonundan kaybeden Barış, bu nedenle doktor olur ve Enfeksiyon Hastalıkları alanında uzmanlaşır. Ancak bir hastaneden özellikle kaçar; Hisarönü Vakıf Hastanesi! Ta ki başhekimlik teklif edilip her şeyi değiştirebileceğine inana kadar! Hayatımıza girdiği andan itibaren Barış, hastaneyi baştan yaratacak, hastalar için yaratıcı çözümler bulacak ve her zaman tek soru ile karşımıza çıkacak:

"Sizin için n'apabilirim?"

ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR?

Ulaş Tuna Astepe (d. 5 Mayıs 1988, İzmit), Türk oyuncudur.

Ulaş Tuna Astepe 5 Mayıs 1988'de İzmit'te dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini İzmit'te tamamladıktan sonra İstanbul Erkek Lisesinde yatılı olarak okudu. Yükseköğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde yaptı.

2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yapan Astepe, ardından tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başladı. Karadayı dizisinde Orhan, Analar ve Anneler dizisinde Mustafa, Rüya adlı dizide Alaz, Sen Anlat Karadeniz'de Tahir karakterini canlandırdı.

Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Bayrak ve Babamın Cesetleri, Sami Berat Marçalı'nın sahnelediği Cam Yapraklar oyunlarında rol aldı.

Emre Yeksan'ın yönettiği Körfez filminde Selim karakterini canlandıran Astepe, ayrıca Üniversiteli, Zayiat, Meşakkat ve Karısı, Balık Havuzu adlı kısa filmlerde de yer almıştır.