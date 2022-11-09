Ekranların beğenilen dizisi Hayat Bugün bugün 4. bölümü ile Show TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 5. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Hayat Bugün 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hayat Bugün yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Hayat Bugün yeni bölümde neler olacak? Hayat Bugün yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Hayat Bugün, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 19 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Çiğdem Bozali'nin üstlendiği, senaryosunu ise Ayça Üzüm ve Cansu Çoban'ın kaleme aldığı medikal ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Hayat Bugün 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hayat Bugün yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Hayat Bugün yeni bölümde neler olacak?

HAYAT BUGÜN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hayat Bugün her Çarşamba saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

HAYAT BUGÜN 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hayat Bugün 4. bölümünün ardından 5. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

HAYAT BUGÜN 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

HAYAT BUGÜN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hayat Bugün'ün 3. Bölümünde; Gizem'in hamile olduğunu ve baba olacağını öğrenen Barış,kanser tedavisi ile ilgili bir karar vermek zorundadır. Ceza İnfaz bölümünün açılışı hastanedeki tüm doktorları derinden etkiler. Açılışa gelen dekan Kemal Kuyucu'nun Barış'a bir sürprizi vardır! Hastaneye bağış yapmak için gelen cemiyetin ünlü ismi Güldal Sipahi'nin, ceza infaz kurumundan gelen hastalarla karşılaşmasıyla işler iyice karışır. Derin ve Aras aralarındaki ilişkiyi düzeltmeye çalışırken Aras, büyük bir şok yaşar. Öte yandan Ali Haydar ve Andaç çok nadir görünen Cotard sendromlu bir hastayı tedavi etmeye çalışırlar.

HAYAT BUGÜN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hayat Bugün 4. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Barış'ın küçük bir kız çocuğuyla duygu dolu anlar yaşadığı tanıtımda Aras'ın müdahale ettiği bir hasta kurtarılamıyor. İzleyicileri yüreklere dokunacak etkileyici bir bölüm bekliyor!

HAYAT BUGÜN OYUNCU KADROSU

Ulaş Tuna Astepe : Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener

Hazar Ergüçlü : Doç. Dr. Suzan Mayer

Tansel Öngel : Doç. Dr. Aras Erdem

Hande Doğandemir : Doç. Dr. Derin Nalbantoğlu

Hamdi Alkan : Dekan Kemal Kuyucu

Mert Denizmen : Prof. Dr. Andaç Sağlam

Şerif Erol : Prof. Dr. Ali Haydar Oruçov

Ayşe Lebriz Berkem : Ebru Soykan

Olcay Yusufoğlu : Gizem Altay Güvener

Utku Ateş : Mert Biçer

Umay Anadolu Kaboğlu : Dr. Azra Sert

Ezgi Gör : Ceylan