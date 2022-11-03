Hayat Bugün 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hayat Bugün yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Hayat Bugün 4. bölüm fragman İZLE!
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Ekranların beğenilen dizisi Hayat Bugün 3. Bölümü ile Show tv ekranlarında izleyicileri ile buluştu. Dizinin bitiminin ardından 4. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Hayat Bugün 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hayat Bugün yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Hayat Bugün yeni bölümde neler olacak? Hayat Bugün yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
Hayat Bugün, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 19 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Çiğdem Bozali'nin üstlendiği, senaryosunu ise Ayça Üzüm ve Cansu Çoban'ın kaleme aldığı medikal ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Hayat Bugün 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hayat Bugün yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Hayat Bugün yeni bölümde neler olacak?
HAYAT BUGÜN 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Hayat Bugün 4. bölüm fragmanı 3 Kasım tarihinde izleyicileri ile Show Tv ekranların buluştu.
HAYAT BUGÜN OYUNCU KADROSU
Ulaş Tuna Astepe : Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener
Hazar Ergüçlü : Doç. Dr. Suzan Mayer
Tansel Öngel : Doç. Dr. Aras Erdem
Hande Doğandemir : Doç. Dr. Derin Nalbantoğlu
Hamdi Alkan : Dekan Kemal Kuyucu
Mert Denizmen : Prof. Dr. Andaç Sağlam
Şerif Erol : Prof. Dr. Ali Haydar Oruçov
Ayşe Lebriz Berkem : Ebru Soykan
Olcay Yusufoğlu : Gizem Altay Güvener
Utku Ateş : Mert Biçer
Umay Anadolu Kaboğlu : Dr. Azra Sert
Ezgi Gör : Ceylan