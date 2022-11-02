Ekranların beğenilen dizisi Hayat Bugün bugün 3. bölümü ile Show TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 4. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Hayat Bugün 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hayat Bugün yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Hayat Bugün yeni bölümde neler olacak? Hayat Bugün yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Hayat Bugün, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 19 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Çiğdem Bozali'nin üstlendiği, senaryosunu ise Ayça Üzüm ve Cansu Çoban'ın kaleme aldığı medikal ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Hayat Bugün 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hayat Bugün yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Hayat Bugün yeni bölümde neler olacak?

HAYAT BUGÜN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hayat Bugün her Çarşamba saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

HAYAT BUGÜN 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hayat Bugün 3. bölümünün ardından 4. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

HAYAT BUGÜN 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

HAYAT BUGÜN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hayat Bugün'ün 2. Bölümünde: Barış kanser olduğu gerçeğiyle yüzleşmiştir ancak bu hastalığın onu yavaşlatmasına asla izin vermeyecektir! Hastaneyi baştan yaratmaya, dönüştürmeye tam gaz devam eder, bu da onu Suzan'la karşı karşıya getirir. Öte yandan hastaneye gelen ve "kırık kalp sendromu" olan bir hasta Derin ve Aras'a hem ilişkilerini hem inançlarını sorgulatırken, Ali Haydar ve Andaç bir çocuk hasta için tüm şartları zorlar ve hastane sınırları dışına bile çıkarlar. Finalde, tüm hastane üzücü bir şiddet olayıyla sarsılırken eski eşi Gizem'in dans gösterisine giden Barış'ı ise büyük bir sürpriz beklemektedir.

Hayat Bugün son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

HAYAT BUGÜN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hayat Bugün 3. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Hisarönü Hastanesi'nde hareketli dakikaların yaşandığı tanıtımda Barış, baba olacağı için büyük bir sevinç yaşarken Suzan, hastalığını eski eşi Gizem'e açıklaması gerektiğini söylüyor. "Barış, Gizem'e kanser olduğunu söyleyecek mi?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

HAYAT BUGÜN OYUNCU KADROSU

Ulaş Tuna Astepe : Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener

Hazar Ergüçlü : Doç. Dr. Suzan Mayer

Tansel Öngel : Doç. Dr. Aras Erdem

Hande Doğandemir : Doç. Dr. Derin Nalbantoğlu

Hamdi Alkan : Dekan Kemal Kuyucu

Mert Denizmen : Prof. Dr. Andaç Sağlam

Şerif Erol : Prof. Dr. Ali Haydar Oruçov

Ayşe Lebriz Berkem : Ebru Soykan

Olcay Yusufoğlu : Gizem Altay Güvener

Utku Ateş : Mert Biçer

Umay Anadolu Kaboğlu : Dr. Azra Sert

Ezgi Gör : Ceylan