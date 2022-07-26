Hayat Bilgisi 1. bölüm izle! Hayat Bilgisi, Süreç Film imzalı, senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı, yönetmenliğini Tarkan Karlıdağ'ın yaptığı aile, gençlik ve komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin final yapmasına rağmen yıllar geçse bile unutulmaz sahneleri ile hafızalardaki yerini korumaktadır. Hayat Bilgisi dizisini yeniden izlemek isteyenler için Hayat Bilgisi 1. bölüm izle! Full HD Hayat Bilgisi 1. bölüm tek parça izle! Hayat Bilgisi 1. sezon 1. bölüm izle araştırmaları yapılmakta. İşte detaylar...

HAYAT BİLGİSİ 1. BÖLÜM İZLE

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HAYAT BİLGİSİ 1. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA

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HAYAT BİLGİSİ DİZİSİ HAKKINDA

Hayat Bilgisi, Süreç Film imzalı, senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı, yönetmenliğini Tarkan Karlıdağ'ın yaptığı aile, gençlik ve komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizi, 13 Şubat 2003 tarihinde Kanal D'de yayımlanmaya başladı. Burada 19 Haziran 2003'e kadar 19 bölüm sürdü ve sezon finali yaptı. Daha sonra transfer olduğu Show TV'de 19 Eylül 2003'te yayına başladı. 16 Haziran 2006 tarihinde yayımlanan 137. bölümü ile final yaparak yayın hayatı sona erdi. Toplam 4 sezondan oluşmaktadır.

HAYAT BİLGİSİ KONUSU

Anne ve babasını bir trafik kazasında kaybeden idealist Afet Öğretmen, küçük kardeşi Kerem ile birlikte Anadolu'yu karış karış dolaşmıştır. Ezberci eğitimden değil, yaratıcı eğitimden yana olan Afet Güçverir buralarda türlü tayinler, atılmalar görmüş ve kardeşine tokat attığı için ayrılmak zorunda kaldığı eski meslektaşı, aşkı Tekin Bey'i ise asla unutmamıştır. Kardeşi ile birlikte yıllar sonra son sürgünleri olan İstanbul Rıdvan Kanat Lisesine gelirler. Bu tayin Afet Güçverir için yeni bir yaşam, öğrenciler içinse uzun soluklu bir hayat eğitiminin başlangıcı olacaktır.