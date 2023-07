Hayao Miyazaki'nin yeni filmi ne zaman çıkacak? Hayao Miyazaki'nin "How Do You Live?" filmi ne zaman vizyona girecek? Hayao Miyazaki'nin yeni filmi ko

Hayao Miyazaki (d. 5 Ocak 1941, Tokyo), Japon manga ve anime sanatçısıdır. Elli yılı aşkın bir süredir animasyon dünyasının içindedir ve en yakın çalışma arkadaşı Isao Takahata ile birlikte Studio Ghibli adlı animasyon stüdyosunun kurucusudur. Başarılı ismin yeni filmi ise merak ediliyor. Peki, Hayao Miyazaki'nin yeni filmi ne zaman çıkacak? Hayao Miyazaki'nin "How Do You Live?" filmi ne zaman vizyona girecek? Hayao Miyazaki'nin yeni filmi konusu ne?

Hayao Miyazaki'nin yeni filmi ne zaman çıkacak? Hayao Miyazaki'nin "How Do You Live?" filmi ne zaman vizyona girecek? Hayao Miyazaki'nin yeni filmi konusu ne? soruları gündemde yer alıyor. Animasyonun en büyük ustalarından biri olarak kabul edilen Hayao Miyazaki'nin animasyon filmlerinin başarısı dünya çapında ilgi görmüş ve ismi Amerikalı Walt Disney, Steven Spielberg ve Orson Welles ile karşılaştırılır hale gelmiştir. Miyazaki Time dergisinin yaptığı dünyanın en etkileyici insanları listesinde yer almaktadır. Arama motorlarında ise Hayao Miyazaki'nin yeni filmi ne zaman çıkacak? Hayao Miyazaki'nin yeni filmi ne zaman vizyona girecek? Hayao Miyazaki'nin "How Do You Live?" filmi konusu ne? soruları aratıldı.

HAYAO MİYAZAKİ'NİN YENİ FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Japon yönetmen olan Hayao Miyazaki'nin yeni çıkacak olan "How Do You Live?" filmi gösterime girdi.

HAYAO MİYAZAKİ'NİN YENİ FİLMİ "HOW DO YOU LİVE?" KONUSU NE?

Hayao Miyazaki'ninyeni filmi İkinci Dünya Savaşı dönemindeki Japonya'yı ele alıyor. Mahito Maki ismindeki bir çocuğun yaşadıklarını anlatan filmdir.

HAYAO MİYAZAKİ KİMDİR?



Hayao Miyazaki, 5 Ocak 1941 yılında Tokyo'da doğdu. Aile işi olarak savaş uçakları için parça üreten Miyazaki Airplanes şirketinde çalışan Babası Bay Katsuji Miyazaki'nin dört oğlundan biriydi. Annesi ise omurilik veremi hastalığı nedeniyle 1947-1955 yılları arasındaki 8 yıllık süreçte hasta yattı.

Toyotama Lisesi'ndeki üçüncü senesinde, dünyanın ilk renkli uzun metrajlı animasyon filmi olan Hakujaden'i izlediğinde filmden çok etkilendi ve animasyona ilgi duymakla kalmayıp; o anda çizgi roman çizeri olmaya karar verdi. 1962 yılında gittiği Gakushuin Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler ve ekonomi okumaya başladığında; üniversitenin Japon imparatorluk ailesiyle yakın olması sebebiyle Marksist düşünceden etkilendi. Mezun olduktan sonra Toei Animasyon Şirketi'nde animatör olarak çalışmaya başlayan Hayao Miyazaki; bu yıllarda yönetmen olan Isao Takahata ile tanıştı ve beraber şirket sendikasında çalışmaya başladılar.

1965'te anime yönetmeni Otsuka Yasuo ve Isao Takahata'nın çalışmaya başladıkları Güneşin Prensi Horus (Taiyo no Oji Horusu no Daiboken); Hayao Miyazaki'nin uzun metrajlı bir animasyon filminde çalışmak adına yakaladığı büyük bir fırsattı. Kariyeri boyunca hem pek çok uzun metrajlı animeye, hem de Japonya'da manga olarak adlandırılan çok sayıda çizgi romana imza attı. Eserleri Japonya'da olağanüstü ilgi ve saygı gören Miyazaki, Oscar Ödülü'nü kazandığı 2002 yılına kadar çizgi film çevreleri dışında batıda pek tanınmıyordu. Kendisine sadece bu ödülü getirmekle kalmayıp bir ilke de imza atmasını sağlayan Ruhların Kaçışı filmi Berlin Film Festivali'nde ödül alan ilk animasyon filmidir. Ayrıca bu filmle Japonya'da gişe rekorları kırarak; 1997'de yönetmenliğini yaptığı Prenses Mononoke filmi ile kendisine ait olan gişe rekorunu yine kendisi kırmıştı. Miyazaki'nin Isao Takahata ile beraber yaptığı Heidi dizisi Türkiye'de tanınır.

Miyazaki özellikle son zamanlardaki eserlerinin büyük bir kısmının yönetmenliğinin yanı sıra metin yazarlığını da yapmıştır. Bu türden ilk eserlerinden biri kendi yarattığı bir mangadan uyarlama olan Rüzgarlı Vadi'dir. Bu eserinden sonra Stüdyo Ghibli'yi kuran Miyazaki eserlerini burada hazırlamaya başlamış ve bu stüdyo aracılığıyla hayranlarına ulaştırmıştır.

İlk çalışmalar (animasyon)