Hayalet Tetikçi konusu ne? Hayalet Tetikçi oyuncu kadrosu! Hayalet Tetikçi hangi yıl, nerede çekildi?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hayalet Tetikçi filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Hayalet Tetikçi filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Hayalet Tetikçi konusu ne? Hayalet Tetikçi oyuncuları kimler? Hayalet Tetikçi hangi yıl, nerede çekildi? İşte detaylar...

Hayalet Tetikçi, Keskin nişancılar ve teröristler karşı karşıya kaldığı 2016 yapımı filmdir. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Hayalet Tetikçi filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Hayalet Tetikçi konusu ne? Hayalet Tetikçi oyuncuları kimler? Hayalet Tetikçi hangi yıl, nerede çekildi? Detaylar haberimizde...

HAYALET TETİKÇİ OYUNCU KADROSU!

Billy Zane

Chad Micheal Collins

Dennis Haysbert

Stephanie Vogt

Ravil İsyanov

HAYALET TETİKÇİ KONUSU NE?

Keskin nişancılar nişancılar ve teröristler karşı karşıya... Önemli bir mevkideki doğalgaz boru hattı, en iyi nişancılar tarafından korunmaktadır ancak nişancıların yeri tesisi ele geçirmeye çalışan teröristler tarafından öğrenişmiştir. Koruma timi ise bir köstebeğin olduğundan şüphelenir.