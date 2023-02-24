Hayalet Tetikçi filmi nasıl bitiyor? Hayalet Tetikçi final sahnesi İZLE! Hayalet Tetikçi sonunda ne oluyor?

Kanal D'de yayınlanan Hayalet Tetikçi filminin sonu merak konusu oldu. Filmseverler, Hayalet Tetikçi filminin son sahnesini araştırmaya başladı. Peki, Hayalet Tetikçi filmi nasıl bitiyor? Hayalet Tetikçi final sahnesi nasıl? Hayalet Tetikçi sonunda ne oluyor? İşte detaylar...

Hayalet Tetikçi, Keskin nişancılar ve teröristler karşı karşıya kaldığı 2016 yapımı filmdir. Hayalet Tetikçi filminin sonu merak konusu oldu.Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filminin final sahnesi araştırılıyor. Hayalet Tetikçi filminin nasıl biteceği merak konusu oldu. Peki, Hayalet Tetikçi filmi nasıl bitiyor? Hayalet Tetikçi final sahnesi nasıl? Hayalet Tetikçi sonunda ne oluyor? İşte, Zor Bir Saat final sahnesi!

HAYALET TETİKÇİ OYUNCU KADROSU!

Billy Zane

Chad Micheal Collins

Dennis Haysbert

Stephanie Vogt

Ravil İsyanov

HAYALET TETİKÇİ KONUSU NE?

Keskin nişancılar nişancılar ve teröristler karşı karşıya... Önemli bir mevkideki doğalgaz boru hattı, en iyi nişancılar tarafından korunmaktadır ancak nişancıların yeri tesisi ele geçirmeye çalışan teröristler tarafından öğrenişmiştir. Koruma timi ise bir köstebeğin olduğundan şüphelenir.