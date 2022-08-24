Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu hayatı ve biyografisi! Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Hayal Köseoğlu, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Hayal Köseoğlu hakkında merak edilenler. Hayal Köseoğlu hayatı ve biyografisi. Hayal Köseoğlu kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Hayal Köseoğlu merak konusu oldu. İşte Hayal Köseoğlu hakkında merak edilen Hayal Köseoğlu kimdir, Hayal Köseoğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

HAYAL KÖSEOĞLU KİMDİR?





Doğum tarihi: 20 Aralık 1992

(29 yaşında)

İstanbul

Hayal Köseoğlu, 20 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. Küçük yaşta oyunculukla tanışan Köseoğlu, 6 yaşında Kanal D'de yayınlanan Ruhsar dizisinde ilk oyunculuk tecrübesini yaşamış; yine Kanal D'de yayınlanan Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Star TV'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl, Show TV'de yayınlanan Arkadaşlar İyidir, Star TV'de yayınlanan İstanbullu Gelin ve FOX'da yayınlanan Mucize Doktor dizilerinde rol almıştır.