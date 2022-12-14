Günlük hayatımızda sıklıkla karşılaşmadığımız bazı sözcüklerin anlamını ilk duyduğumuzda tam olarak anlayamıyoruz. Bu nedenle ne anlama geldiğini merak edip araştırırız. Peki, Hay Bin Kunduz ne demek? Hay Bin Kunduz ne anlama gelir? Hay Bin Kunduz nedir?

Hay Bin Kunduz'u günlük hayatımızda çok fazla duymayız. Bazı anlarda söylenen bu sözün ne anlama geldiğini ise çok bilinmez. Merak edilenler arasında ise Hay Bin Kunduz ne demek? Hay Bin Kunduz ne anlama gelir? Hay Bin Kunduz nedir? soruları yer alıyor.

HAY BİN KUNDUZ NE DEMEK?

Hay Bin Kunduz, bir hayıflanma sözüdür. Bir yandan da Çelik Bilek repliğidir.