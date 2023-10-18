Hawawshi tarifi! MasterChef Hawawshi nasıl yapılır?
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MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, en güzel Hawawshi'yi hazırlamak için yarıştılar. Mısır mutfağından bir lezzet olan Hawawshi, ağızda dağılan kıvamıyla öne çıkıyor. Peki, Hawawshi nasıl yapılır ve nelere dikkat edilir? İşte, evde klasik Hawawshi yapmak için gerekenler ve en güzel Hawawshi tarifi!
Masterchef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Hawawshi hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Hawawshi hazırladı. Peki, Hawawshi nedir? Hawawshi nasıl yapılır? Hawawshi nedir?
HAWAWSHİ TARİFİ!
İçindekiler
1 kg kıyma
1 doğranmış soğan
2 diş rendelenmiş sarımsak
1 biber küçük küpler halinde kesilmiş
30 gr kıyılmış maydanoz
Tuz ve biber
1 çay kaşığı sarımsak tozu
1 çay kaşığı toz kişniş
1 çay kaşığı yenibahar
½ bardak kırmızı biber
½ çay kaşığı kakule tozu
½ çay kaşığı kimyon tozu
½ çay kaşığı acı biber
1/8 çay kaşığı toz karanfil
¼ çay kaşığı tarçın tozu
Zeytin yağı
Hazırlık
Yağ ve pide hariç tüm malzemeleri bir salata kasesinde karıştırın.
Pideleri ikiye bölüp içlerini doldurun ve üzerine zeytinyağı sürün.
Fırına verip 210°C sıcaklıkta 15 dakika pişirin. Sıcak tadını çıkarın