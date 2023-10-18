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Hawawshi tarifi! MasterChef Hawawshi nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, en güzel Hawawshi'yi hazırlamak için yarıştılar. Mısır mutfağından bir lezzet olan Hawawshi, ağızda dağılan kıvamıyla öne çıkıyor. Peki, Hawawshi nasıl yapılır ve nelere dikkat edilir? İşte, evde klasik Hawawshi yapmak için gerekenler ve en güzel Hawawshi tarifi!