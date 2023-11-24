Havza'da kadına karşı şiddet ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı

Havza Belediyesi, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü, Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ve Havza Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında kadına karşı şiddet ve Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirme yaparak broşür dağıttı.

Havza'da kadına karşı şiddet ve Kadın Acil Destek ( Kades ) uygulaması hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Havza Belediyesi, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü, Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ve Havza Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personelinden oluşan ekip, Kevser Cami önünde kadına karşı şiddet ve Kadın Acil Destek ( Kades ) uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı.

Etkinliklerde çok sayıda kadın ve erkeğe, kadına karşı şiddet, şiddet türleri, şiddete karşı alınacak tedbirler ve Kadın Acil Destek ( Kades ) uygulaması hakkında bilgi verilerek broşür dağıtıldı. Ayrıca KADES uygulamasını telefonuna yüklemek isteyen kadınların telefonlarına uygulama yüklendi.

Havza Sosyal Hizmetler Merkezi Müdür Vekili Sefa Çöpçü, kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında yıl boyu çeşitli etkinlik ve çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Tüm çalışmalarında kadına şiddete sıfır tolerans ilkesiyle aralıksız devam ettiklerini belirten Çöpçü, "Kadınların temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden ve bu haklara erişimlerini engelleyen her birey insanlık suçu işlemekte. Toplumda bu bilinç oluşana ve kadına karşı şiddet sona erene kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Etkinliğe, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt, Havza Sosyal Hizmetler Merkezi Müdür Vekili Sefa Çöpçü ile görevli personel katıldı.