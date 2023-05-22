Havza'da Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali deprem nedeniyle iptal edildi

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 104. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde bu yıl 29'sunun düzenlenmesi planlanan 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivalinin yaşanan deprem felaketi nedeniyle yapılmayacağını duyurdu.

Nayman, yaptığı açıklamada, festivalle ilgili yapılan toplantıda yaşanan deprem felaketi nedeniyle bu yıl festivali düzenlenmeme kararı aldıklarını belirtti.

Kaymakam Nayman, "Ülkemizde yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen, 11 ilimizin etkilendiği, 50 binin üzerinde canın yitip gittiği, yitip giden her bir canın acısını yüreğimizde hissettiğimiz depremlerin ardından Havza olarak kardeşlerimizin acısını paylaştığımızı göstermek adına bizler için çok büyük bir öneme sahip olan 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festival'ini bu yıl kutlamama kararı aldık." dedi.

Deprem anından itibaren Havza'nın deprem bölgesi için cansiparane bir şekilde yardımcı olmak için çalıştığını ifade eden Nayman, "O acı günlerde birlik ve beraberlik adına gösterdiğimiz çabalar bugün kardeş şehrimiz ve depremin merkez üstlerinden biri Elbistan'da ve Elbistanlı kardeşlerimizin gönüllerinde Havza'yı ve Havzalıları çok farklı bir noktaya taşıdı. Bugün geldiğimiz noktada kardeşlerimizin yaralarının sarıldığı ve acılarının taze olduğu bir zaman diliminde Havza olarak kardeşlerimizin yasına ortak olmak adına bu kararı almış bulunmaktayız. Bu yıl sadece 25 Mayıs günü resmi kutlama programı gerçekleştirilecek. İnşallah önümüzdeki yıllarda başta kardeş şehrimiz Elbistan olmak üzere hep birlikte festivalimizi düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Havza'nın ve Havzalıların her zaman ülkenin darda olduğu zaman birlik ve beraberlik içinde olmayı başardığını ifade eden Nayman, şunları kaydetti:

"Ülkemizin kurtuluş mücadelesinin Havza'da yapılan çalışmalar ile başlaması ve Gazi Mustafa Atatürk'ün bu çalışmalar için Havza'yı tercih etmesi tesadüf değildir. Her zaman ülkesi, dini, bayrağı için birlik olmayı beceren Havza, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için Cumhuriyet tarihinde de birçok evladını şehit olarak vermiştir. Son olarak yaşanan deprem felaketinde de Havzalı kardeşlerimiz deprem bölgesine ilk elini uzatan olmuş ve kendinden beklenenin çok üzerinde bir yardım seferberliği ile depremzedelerimiz için seferber olmuşlardır. Tüm Havzalı hemşehrilerimize göstermiş olduklarını fedakarlıklardan ötürü teşekkür ediyorum."

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de "6 Şubat tarihinde ülkemizde yaşanan dünyanın en büyük felaketlerinden bir olan depremlerde kaybedilen canların acısını paylaştığımızı göstermek amacı ile Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişlerinin 104. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde bu yıl 29.'sunun düzenlenmesi planlanan 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivalinin kutlama programlarını iptal etmiş bulunmaktayız. Felakette hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşadığımız o günlerde Havza Kaymakamlığımız ve belediyemiz tarafından yürütülen çalışmalara desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." dedi.