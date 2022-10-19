Havvanur'un bebeğinin cinsiyeti ne? Sabah'ın Sultanı Havvanur'un bebeğinin cinsiyeti!

Sabah'ın Sultanı Seda Sayan programında yer alan Havvanur'un bebeğinin cinsiyeti ne? Sorusu, programı izleyen izleyiciler tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. Programı izleyen birçok kişi Havvanur'un bebeğinin cinsiyeti ne? Sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. Peki, Havvanur'un bebeğinin cinsiyeti ne? Sabah'ın Sultanı Havvanur'un bebeğinin cinsiyeti!