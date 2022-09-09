Star TV'de Sabahın Sultanı Seda Sayan programı her gün ekranlara geliyor. Aileleri izin vermediği için evlenemeyen gençleri bir araya getiren Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın programı programı ilgiyle takip ediliyor. Havvanur ve Murat çiftin mutlu sona ulaşacak mı merak konusu oldu. Peki, Havvanur hamile mi? Seda Sayan Havvanur hamile mi? Detaylar haberimizde...

HAVVANUR HAMİLE Mİ?

Sabahın Sultanı Seda Sayan programındaki Havvanur ve Murat mutlu sona erdi. Dünyaevine giren Havvanur ve Murat'ın bir bebek beklediği öne sürüldü. Dün yayınlanan programda Havvanur'da hamile olduğunu izleyenlerle paylaştı.