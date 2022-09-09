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Havvanur hamile mi? Seda Sayan Havvanur hamile mi?

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Havvanur hamile mi? Seda Sayan Havvanur hamile mi?

Sabahın Sultanı Seda Sayan programındaki Havvanur hamile mi sorusu vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Havvanur hamile mi? Seda Sayan Havvanur hamile mi? İşte detaylar...

Star TV'de Sabahın Sultanı Seda Sayan programı her gün ekranlara geliyor. Aileleri izin vermediği için evlenemeyen gençleri bir araya getiren Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın programı programı ilgiyle takip ediliyor. Havvanur ve Murat çiftin mutlu sona ulaşacak mı merak konusu oldu. Peki, Havvanur hamile mi? Seda Sayan Havvanur hamile mi? Detaylar haberimizde...

HAVVANUR HAMİLE Mİ?

Sabahın Sultanı Seda Sayan programındaki Havvanur ve Murat mutlu sona erdi. Dünyaevine giren Havvanur ve Murat'ın bir bebek beklediği öne sürüldü. Dün yayınlanan programda Havvanur'da hamile olduğunu izleyenlerle paylaştı.

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Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Sabahın Sultanı Seda Sayan Seda Sayan Gündem Magazin Haberler

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