Geçtiğimiz günlerde kafa kesme videosu ile gündeme gelen videoda yer alan Havva Sayan kimdir? Sorusu, özellikle videoyu izleyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Havva Sayan kimdir? Havva Sayan kaç yaşında?

Kafa kesme videosunun gündeme gelmesi ile birlikte birçok kişi Havva Sayan kimdir? Havva Sayan kaç yaşında? Ve Ali Sayan kimdir? Sorusu, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Havva Sayan kimdir? Havva Sayan kaç yaşında?

HAVVA SAYAN KİMDİR?

Gündeme gelen videoda yer alan ve madde bağımlısı oğlu tarafından vahşice katledilmekte olan 58 yaşındaki bir annedir. Hayatını kaybeden Havva Sayın hakkında pek bir bilgi bulunmamaktadır.