Havuzdan bulaşan 'beyin yiyen amip' 16 aylık çocuğu öldürdü

ABD'nin Arkansas eyaletinde meydana gelen olayda, 16 aylık bir çocuk, beyin yiyen amiplerin neden olduğu enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), havuzda sıçrama pedindeki örneklerden birinde Naegleria fowleri (beyin yiyen amip) izleri bulunduğunu doğruladı.

ABD'nin Arkansas eyaletinde meydana gelen olayda, 16 aylık bir çocuk, beyin yiyen amiplerin neden olduğu enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, 16 aylık çocuk beyin yiyen amiplerin neden olduğu enfeksiyonlar nedeniyle öldü.

ABD'nin Arkansas eyaletinin başkenti ve en büyük şehri Little Rock'ta, 16 aylık bir çocuğun, beyin yiyen amiplerin neden olduğu enfeksiyon olan birincil amipli meningoensefalit nedeniyle öldüğü doğrulandı.

Arkansasonline tarafından çevrile habere göre, Eyalet Sağlık Bakanlığı, ailenin adını vermeden açıklama yaptı ve bir Arkansas sakininin Naegleria fowleri olarak da bilinen amiplerin neden olduğu bir enfeksiyonla öldüğünü belirtti. Talihsiz çocuğun, muhtemelen su sıçrama tahtasında oynarken enfeksiyona maruz kaldığı açıklandı.

Havuzdan ve su sıçrama alanından alınan örnekler ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) gönderildi.

CDC, havuzda sıçrama pedindeki örneklerden birinde Naegleria fowleri (beyin yiyen amip) izleri bulunduğunu doğruladı.

BEYİN YİYEN AMİP NEDİR?

Naegleria fowleri, menenjite neden olan bir amiptir. "Beyin yiyen amip" olarak literatüre girmiştir. Bu hastalıkta tek hücreli amip, beyinde enfeksiyona yol açar ve vakalar genellikle ölümcül olur. Ani ölümcül bir hastalık olan ve Primer Amibik Meningoensefalit (PAM) olarak adlandırılan menenjitlere sebep olurlar.

Naegleria fowleri'ye yakalanan kişilerde boyun tutulması ve baş ağrısının yanı sıra yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma gibi belirtiler görülüyor. Hastaların çoğu genellikle bir hafta içinde hayatını kaybediyor. Vakaların çoğunda kısa süre içinde bilinç bulanıklığı, koma ve ölüm meydana geliyor.

Çamurlu su, göl, yüzme havuzu, nehir, kanal gibi durgun ve tatlı sulardan bulaşan Naegleria fowleri insandan insana geçmiyor. Naegleria fowleri'ye yakalanan kişilerde boyun tutulması ve baş ağrısının yanı sıra yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma gibi belirtiler görülüyor. Hastaların çoğu genellikle bir hafta içinde hayatını kaybediyor. Vakaların çoğunda kısa süre içinde bilinç bulanıklığı, koma ve ölüm meydana geliyor.

CDC'ye göre 2009-2018 yıllarında ABD'de yalnızca 34 vakaya rastlanmıştı. Bunlardan 30'u eğlence amaçlı girilen sulardan, 3'ü buruna çekilen kirli musluk suyundan ve biri de bahçeye kurulan bir su kaydırağında kullanılan kirli çeşme suyundan kaynaklanmıştı.

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