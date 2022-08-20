Havrita ne demek, nedir? Havrita neden kapatılmak isteniyor?

Twitter'da gündem olan Havrita uygulaması, sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Uygulama hakkında bilgisi bulunmayan kullanıcılar ise arama motorlarına yönelerek "Havrita ne demek, Havrita sitesi nedir?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Havrita ne demek, Havrita nedir? Havrita neden kapatılmak isteniyor?

Hayvanseverler, sokak köpeklerinin yerlerinin tespit edilmesi için kullanılan "Havrita" (Başıboş Köpek Haritası) isimli sitenin kapatılmasını istiyor. Araştırmalarını sürdüren kullanıcılar havrita nedir diye araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Havrita ne demek, Havrita nedir? Havrita neden kapatılmak isteniyor? İşte detaylar haberimizde...

HAVRİTA NE DEMEK, HAVRİTA NEDİR?

Başıboş Köpek Sorunu Platformu tarafından kurulan Başıboş Köpek Haritası 'Havrita', sokakta yaşayan köpeklerin yerlerini tek tek gösteriyor.

Başıboş Köpek Sorunu Platformu tarafından kurulan Havrita'da mahallelerinde köpek gören insanlar, hayvanların fotoğraflarını çekerek yayımlıyor.

HAVRİTA NEDEN KAPATILMAK İSTENİYOR?

Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği yapmış olduğu açıklama ile sokak köpeklerinin bu site ile tespit edildiğini ve ardından zehirlenerek öldürüldüğünü iddia etti. Bu iddiaların ortaya çıkmasıyla birlikte binlerce kullanıcı tepki gösterdi ve söz konusu internet sitesinin kapatılması için kamuoyu oluşturdu.

Sosyal medyada gündemde olan #havritakapatılsın etiketine ünlü isimlerden de destek geliyor. Bu isimler arasında Metin Uca, Kaan Arlı, Cenk Eren, Celil Nalçakan, Yonca Evcimik, Gaye Su Akyol ve Ceylan Ertem de yer alıyor.