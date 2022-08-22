Hayvanseverler, sokak köpeklerinin yerlerinin tespit edilmesi için kullanılan "Havrita" (Başıboş Köpek Haritası) isimli sitenin kapatılmasını istiyor. Peki, Twitter'da da #havritakapatılsın hashtagi ile gündem olan Havrita kapatılsın ne demek? Havrita neden kapatılsın isteniyor?

Havrita kapatılsın ne demek? Hayvanseverler, sokak köpeklerinin yerlerinin tespit edilmesi için kullanılan "Havrita" (Başıboş Köpek Haritası) isimli sitenin kapatılmasını istiyor. Peki, Twitter'da da #havritakapatılsın hashtagi ile gündem olan Havrita kapatılsın ne demek? Havrita neden kapatılsın isteniyor? İşte detaylar...

HAVRİTA NE DEMEK, HAVRİTA NEDİR?

Başıboş Köpek Sorunu Platformu tarafından kurulan Başıboş Köpek Haritası 'Havrita', sokakta yaşayan köpeklerin yerlerini tek tek gösteriyor.

Başıboş Köpek Sorunu Platformu tarafından kurulan Havrita'da mahallelerinde köpek gören insanlar, hayvanların fotoğraflarını çekerek yayımlıyor.

HAVRİTA NEDEN KAPATILSIN İSTENİYOR?

Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği yapmış olduğu açıklama ile sokak köpeklerinin bu site ile tespit edildiğini ve ardından zehirlenerek öldürüldüğünü iddia etti. Bu iddiaların ortaya çıkmasıyla birlikte binlerce kullanıcı tepki gösterdi ve söz konusu internet sitesinin kapatılması için kamuoyu oluşturdu.

Sosyal medyada gündemde olan #havritakapatılsın etiketine ünlü isimlerden de destek geliyor. Bu isimler arasında Metin Uca, Kaan Arlı, Cenk Eren, Celil Nalçakan, Yonca Evcimik, Gaye Su Akyol ve Ceylan Ertem de yer alıyor.

"HAVRİTA KAPATILSIN" ÇAĞRILARI GÜNLERDİR DEVAM EDİYOR

Uygulama üzerinden yerleri işaretlenen çok sayıda canın ertesi gün zehirlendiğini iddia eden sosyal medya kullanıcıları ilgili görselleri hesaplarından paylaşarak yetkililere günlerdir uygulamanın ve sitenin kapatılması yönünde çağrılar yapıyor.

UYGULAMANIN HALEN AÇIK OLMASI TEPKİLERİ ARTIRDI

Aralarında bir çok ünlü ismin de yer aldığı sosyal medya kullanıcılarının art arda yaptıkları binlerce paylaşıma ve çağrıya rağmen yetkililerin konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaması ve harekete geçilmemesi ise tepkilerin daha da artmasına neden oluyor. İşte o paylaşımlardan bazıları;

HARİTADA 5 BİNE YAKIN BİLDİRİM VAR

Havrita'da 4 bin 657 bildirim var. Haritada bazı noktalarda 'köpek saldırısı', bazı noktalarda 'başıboş köpek çeteleşmesi' uyarıları veriliyor. Diğer uyarılar 'hastane/park/okul/ sosyal alan', 'köpek sebepli kaza' ve 'doğal hayat tehdidi' şeklinde. Haritada köpek işaretiyle paylaşılan uyarılarda köpeklerin görüldükleri yerlere ilişkin görüntüler paylaşılabiliyor. Uygulamada "Havrita, başıboş köpekleri, şahısları, kuruluşları hedef göstermez" deniliyor ve suç halinde cezai sorumluluğun kullanıcıya ait olduğu belirtiliyor.

"İŞARETLENDİKTEN SONRA ÖLDÜRÜLÜYOR"

Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı Erman Paçalı, "Havrita sahipsiz hayvanlar katliam planlama merkezi gibi çalışıyor. Kurulduğundan beri katliamın merkezinde. Hayvanlar bu uygulamada işaretlendikten hemen sonra katlediliyor. Bunun için adeta bir ekip çalışıyor. Üstelik uygulama yer sağlayıcıymış gibi BTK tarafından sertifikalandırıldı" diye konuştu. Hayvan Hakları İzleme Komitesi Koordinatörü Fatma Biltekin de platformun hayvanları korumaya çalışan hak savunucularını da hedef gösterdiğini söyledi.