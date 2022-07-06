Havalı sözler: En güzel havalı sözler, cool sözler, havalı mesajlar, İnstagram için havalı sözler

Karşınızdaki kişiye hava atmak istiyorsanız bu durumu havalı sözler kullanarak belirtebilirsiniz. Peki en iyi havalı sözler nerede? Tabii ki bizim sitemizde yer alıyor. Aşağıdan en cool havalı sözlere, havalı mesajlara, hava atan mesajlara, hava atan sözlere ulaşabilirsiniz.

HAVALI SÖZLER 2020

En iyi 2020 havalı sözlere aşağıdan ulaşabilirsiniz. En cool, dikkat çeken, en beğenilen havalı sözler aşağıdaki gibidir:

- Ayrılık eğer yazılmış ise o zaman sana veda etmek gerekir.

- Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak bir sanattır.

- Biz arkadaşlarımızı kaşarlı sucuklu tosttan seçmiyoruz mertliğine sözüne bakarız.

- Çıkarım semanda izlerim dünya alemi, inerim yeryüzüne izler alem cümbüş ben

- Yanıma keyfimin kâhyasını, paşa gönlümü ve tepemin tasını alarak hep birlikte, burnumun dikine gitmeye bayılıyorum.

- Böcek olmayı kabullenenler ezilince şikâyet etmemelidirler.

- Gülüşlerim var benim her sıkıntıya eyvallah diyen.

- Bazıları yavaş yürür ama asla geri adım atmaz.

- Sadece gülüşümü yakala, öfkem sana ağır gelir.

- Varlığım bazılarını rahatsız etse de, uzaktan beni gizli gizli takip etmelerine bayılıyorum...

- Önce her şeyi siyaha boyamak lazım, sonra kurumasını bekleyip, üstüne beyaz harflerle yeni hikaye yazmak. İşte buna "unutmak" diyoruz...

Havalı sözler

- Cam gibi gençlerdik, vurdular, kırdılar keskinleştik.

- Arkamdan konuşanların dillerinde adım, rüyalarında gölgem var.

- Boşuna dönüyorsun dünya! Okeyin ikisi de bende.

- Siz erkekler hepiniz aynısınız! diyen kızlara sesleniyorum; Siz düzgün olsaydınız da hepimizi tanımasaydınız.

- Seni ben geleceğimde bir ekmek alıp beslemek için sevdim. Ama sen geleceğinde yatlar katlar istedin, benden hayır gelmez sana git at kendini yalan sevdalara.

- Çok talibim var diyenler sevinmeyin! Ucuz malın alıcısı çoktur.

- Kitap gibi kadınları imlası bozuk erkekler okuyamaz!

- Bizde geri vites yok! Gerekirse ilerden döneriz.

- Bana sigaradan iyi geldiğin gün evleniriz.

- Ruh eşi çok sıradan bana suç ortağı lazım.

- Gözlerine aşık olsaydın, kalbini kalbime yazmazdım ben seni gerçekten. Seni sözlerle sevmek lazımmış bunu anladım.

- Geçmişe dönük keşkelerle yaşamaktansa, geleceğe dönük belkilerle yaşamayi seçenek ederim.

- Kırgınlığım lunaparkta unutulmuş bir çocuğun nefreti kadar, Mesele atlıkarıncalar değil, Arkamdan dönüp duran dönme dolaplar.

- Eğer bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri oluşuyorsa orada güneş batıyor demektir.

- Ayrılık eğer yazılmış ise o zaman sana veda etmek gerekir.

- Geçmişe dönük keşkelerle yaşamaktansa, geleceğe dönük belkilerle yaşamayı tercih ederim.

- Basit insanlarla uğraşma. Unutma kartallar sinek avlamaz.

- Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan daha çok onur vericidir.

- Yerinde söz söylemesini bilen özür dilemek zorunda kalmaz.

EN GÜZEL HAVALI SÖZLER

- Benim olana yazanın, cesediyle dans ederim.

- Siz erkekler hepiniz aynısınız! diyen kızlara sesleniyorum; Siz düzgün olsaydınız da hepimizi tanımasaydınız.

- Şayet bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri oluşuyorsa orada güneş batıyor demektir.

- Edebim el vermez edepsizlik edene. Susmak en güzel cevap edebi elden gidene.

- Bu laflar sana kapak olsun fena oturttum helal olsun tipin yok ki şeklin olsun hadi canım yolun acık olsun.

- Popüler olmaya çalıştığın kadar insan olmaya da çalış lütfen.

- Yok artık sana ait tek zerre bünyemde. Sen koca bir hiç oldun bende ettiğin tek cümle ile!

- Arkadaşlar sigara içmek sizi havalı yapmıyor, yürüyen bir bacaya dönüşüyorsunuz.

- Havalı olmak için götünü dahi satabilecek insanları yüceltmeyi bıraktığınızda bu dünya yaşanılabilir bir hale gelecek.

- O kadar havalısın ki kusacağım şimdi.

- Bir havalar, bir havalar; sanırsın ejderhası var.

- Kalp kilittir! Her kalbin anahtarı da farklıdır. Ne kadar zorlarsan zorla, yanlış anahtar doğru kalbi açamaz.

- Dünyanın en havalı cümlesi 'Ben o kitabı okumuştum.'

- Yabancı bir şarkı gibiyim; dinleyenim çok, anlayanım az!

- Varlığım bazılarını rahatsız etse de, uzaktan beni saklı gizli izlemelerine bayılıyorum...

- Ya tamam en cool en havalı en değişik sensin bad boysun okey bak hepimiz kabullendik fakat nolur kendini kasa kasa güvercin gibi yürüme.

- Yalnızca ölüm, çaresizliği ve dönüşsüzlüğü kuvvetli bir şekilde hissetirebilir.

Havalı mesajlar

HAVALI COOL SÖZLER

- Sahne senin devam et fakat sıra bana gelmesin yakar.

- Küme düşse de hayallerim, şampiyonluğa oynar gülüşlerim!

- Piyangonun sana çıkmadığına çok şaşırdım oysa bütün numaralar sendeydi.

- Bir aşkı sürdürmeyi de bilirim süründürmeyi de!

- Kimseye kendimi tanıtmak gibi bir derdim, ne de kimsenin beni tanıması gibi bi lüksüm vardır.

- Oyun bittiği vakit şahta piyonda alayınızda aynı kutuya girersiniz.

- Yaş yalnızca bir sayıdır, olgunluk senin tercihin...

- Sana biraz adam ol diyeceğim seni de zor durumda bırakmak istemiyorum.

- Ben kimseye beni sevsin diye soytarılık yapmam... Ya sever bildiği gibi, ya gider geldiği gibi.

- Yalana gerek yok, bende satana aff yok! Keyfin bilir güzelim, bana hastalanan çok!

- İnsanlar da resim gibi; Ne kadar büyütürsen, o kadar düşüyor kalitesi.

- Eğer bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri oluşuyorsa orada güneş batıyor demektir.

- Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun. Niye bugünden başlamıyorsun?

- Ve mutluluk artık bir kibrit çöpü, artık ne kadar yanarsa...

- Kızların; net bu çocuğun sevgilisi vardır, demeleri yüzünden yalnızım.

- Geçmişe dönük keşkelerle yaşamaktansa, geleceğe dönük belkilerle yaşamayı tercih ederim.

- Uzak dur çek elini benden, senin gibi düzeysizleri çok geride bıraktım ben.

- Gerçek sevdayı semana çıkardım yalanları yeryüzünde bıraktım.

- Yok, artık sana ait tek zerre bünyemde… Sen koca bir HİÇ oldun bende, ettiğin Tek tümce ile!

- Yanımızda olması gerekenler zaten yanımda, defolup gidenler kimin umrunda.

HAVALI MESAJLAR

- Piyangonun sana çıkmadığına çok şaşırdım halbuki bütün numaralar sendeydi.

- Kızların kesin bu çocuğun sevgilisi vardır demeleri yüzünden yalnızım.

- Analar hep güzel kız doğurur ama benim annem galiba biraz abartmış.

- Ya geç karşıma ortalığı sevginle inlet, ya da çekil kenara adam gibi nasıl sevilir seyret.

- Laf sokma kapak olursun yalvarma köpek olursun delikanlı ol bel ki yanımda yer bulursun.

- Yalana gerek yok, bende satana aff yok! Keyfin bilir güzelim, bana hasta olan çok!

- Arkadaşlıklar aşka dönüşür ama dostluklar asla ihanete dönüşmemeli.

- Karanlıklara sitem edeceğimize hepimiz bir mum yaksak karanlıklar aydınlığa dönerdi.

- Konuştuğun kadar şerefli olsaydı hislerin; şerefini iki paralık etmezdi seçimlerin.

- Yanımızda olması gerekenler zaten yanımda, defolup gidenler kimin umrunda.

En cool mesajlar

KISA HAVALI SÖZLER

- Bir aşkı sürdürmeyi de bilirim süründürmeyi de!

- Çıkarım gökyüzünde seyrederim dünya alemi, inerim yeryüzüne seyreder alem cümbüş beni.

- Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince diğerleri de yanlış gider.

- Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun. Niye bugünden başlamıyorsun?

- Felaketin bir iyiliği varsa oda hakiki dostlarımızı tanıtmasıdır..!

- Gülüşlerim var benim, her sıkıntıya eyvallah diyen.

- Tek nokta bitirir. Üç nokta devam ettirir. Ben iki noktayım, ne yapacağım hiç belli olmaz.

- Kızların; kesin bu çocuğun sevgilisi vardır, demeleri yüzünden yalnızım.

- Arkadaşlıklar aşka dönüşür ama dostluklar asla ihanete dönüşmemeli.

- Biz Sakaryalı çocuklarınız gider yapana gider her zaman.



- Kimseye kendimi tanıtmak gibi bi derdim, ne de kimsenin beni tanıması gibi bi lüksüm vardır.

INSTAGRAM İÇİN HAVALI SÖZLER

- Böcek olmayı kabullenenler ezilince şikâyet etmemelidirler.

- O kadar güzel gülüyordu ki sevmesem ziyan olacaktı.

- Yerinde söz söylemesini bilen özür dilemek zorunda kalmaz.

- Boşuna dönüyorsun dünya! Okeyin ikisi de bende.

- Ayrılık eğer yazılmış ise o zaman sana veda etmek gerekir.

- Sende haklısın... Adamlığın kadar konuş dedim diye mi bu susmalar!

- Felaketin bir iyiliği varsa oda hakiki dostlarımızı tanıtmasıdır.

- Bazıları yavaş yürür ama asla geri adım atmaz.

- Sadece gülüşümü yakala öfkem sana ağır gelir...

- Yanımızda olması gerekenler zaten yanımda defolup gidenler kimin umurunda.

- Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak bir sanattır.

- Yaş sadece bir sayıdır olgunluk senin tercihin.

- Geceyi seviyoruz diye kimse kendini yıldız sanmasın.

- Tek başına hayatı öğrenen insanı, kimse yokluğuyla korkutamaz.

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