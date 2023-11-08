Kurak geçen yaz ayları ve beklenen sonbahar yağışlarının gelmemesi sonrası kuraklık tehlikesi baş gösterirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Havalar soğuyacak mı? Havalar hangi tarihte soğuyacak, kar ne zaman yağacak?

Havalar soğuyacak mı? Havalar hangi tarihte soğuyacak, kar ne zaman yağacak?

Havalar soğuyacak mı? Sorusu, kış ayının gelmesi ile birlikte birçok vatandaş tarafından merak edilmekte ve internet üzerinde araştırılmaktaydı. Kavurucu sıcaklarla geçen yaz mevsimi ve normalin altında gerçekleşen yağışlar kuraklık tehlikesini de beraberinde getirdi. Barajlarda doluluk oranları her geçen gün daha da azalırken Meteoroloji konu hakkın açıklamalarda bulundu. Peki, Havalar soğuyacak mı? Havalar hangi tarihte soğuyacak, kar ne zaman yağacak?

HAVALAR SOĞUYACAK MI?

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının bir süre daha mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyredeceğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin (6-10 derece) üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22

İstanbul : Parçalı ve az bulutlu 23

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Adana: Parçalı ve az bulutlu 29

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 26

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yüksek kesimleri sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 13

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 24