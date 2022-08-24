Son günlerde artan nem ve sıcaklar İstanbullulara zor günler yaşatırken, AKOM'dan beklenen haber geldi. İstanbul'da bugün saat 13.00 itibarıyla başlayacak sağanak yağışın akşam saat 22.00'ye kadar etkili olması beklenirken, bazı bölgelerde dolu yağışının da görülebileceği ifade edildi. Peki, Havalar ne zaman soğuyacak? Havalar ne zaman serinleyecek?

Havalar ne zaman soğuyacak 2022? Son günlerde artan nem ve sıcaklar İstanbullulara zor günler yaşatırken, AKOM'dan beklenen haber geldi. İstanbul'da bugün saat 13.00 itibarıyla başlayacak sağanak yağışın akşam saat 22.00'ye kadar etkili olması beklenirken, bazı bölgelerde dolu yağışının da görülebileceği ifade edildi. Peki, Havalar ne zaman soğuyacak? Havalar ne zaman serinleyecek? İşte detaylar...

HAVALAR NE ZAMAN SOĞUYACAK?

Yüksek sıcaklıklar ve nem sürerken vatandaşlar sıcaklıklar ne zaman düşecek merak ediyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM)'dan yapılan açıklamada, " İstanbul'da saat 13.00 itibariyle etkili yağış bekleniyor. Saat 22.00'e kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı da bekleniyor.

YOĞUN ŞİMŞEK VE YILDIRIM BEKLENİYOR

Yoğun şimşek ve yıldırımla birlikte yağış anında kuvvetli rüzgarın yer yer saatte 50 km hıza çıkma ihtimali bulunuyor. Özellikle çatı uçmalarına karşı tedbirli olunması istendi.

SU BASKINLARINA KARŞI UYARI YAPILDI

Ani bastırma ihtimali bulunun yağışların göllenmelere, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınlarına, yağışın şiddetine göre de derelerde taşkınlara neden olabilir.

CUMA AKŞAMINA KADAR DEVAM EDECEK

Cuma akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde etkili olması beklenen serin ve yağışlı havaya karşı tedbirli olunması öneriliyor" ifadelerine yer verildi.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Tekirdağ, Yalova ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli; Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi ile Tekirdağ'ın batısında yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 36°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 34°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu; Göller Yöresi, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı ve Hatay'ın kıyı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 32°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu; bölgenin kuzeybatı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 39°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu; öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu; öğleden sonra Bolu ve Düzce, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin (Sinop hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu; öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 39°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 32°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 37°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 29°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 38°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 29°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık