Türkiye yeni bir sıcak hava dalgası olan Eyyamı Bahur etkisi altına girerken, Havalar ne zaman serinleyecek? Sorusu ile birlikte vatandaşlar tarafından havaların ne zaman soğuyacağı araştırılıyor. Peki, Havalar ne zaman serinleyecek? Sıcaklıklar ne zaman düşecek, normale dönecek?

Havalar ne zaman serinleyecek? Sorusu, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle gündemde yer alıyor. İnsanlar havaların ne zaman düzeleceğini, normale döneceğini merak ediyor ve detaylı araştırmalarını internet üzerinde gerçekleştiriyor. En düşük sıcaklık Isparta'nın Senirkent ilçesinde 0 derece olarak ölçülürken, en yüksek sıcaklık Cizre'de 42.5 derece olarak kaydedildi. Peki, Havalar ne zaman serinleyecek? Sıcaklıklar ne zaman düşecek, normale dönecek?

HAVALAR NE ZAMAN SERİNLEYECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı rapora göre hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Hafta başından sonra kuzeybatı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR NE ZAMAN DÜŞECEK, NORMALE DÖNECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hafta sonu hava sıcaklığının Aydın'da 42, Manisa'da 43, Denizli'de 42, İzmir'de 36 derece olması, nem oranının ise İzmir'de yüzde 63, Aydın'da yüzde 54, Manisa'da yüzde 52, Denizli'de ise yüzde 40'a ulaşması bekleniyor. Hafta başından sonra kuzeybatı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri civarına seyretmesi öngörülüyor.

TÜRKİYE'DE EYYAM-I BAHUR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sıcaklıkların birkaç gündür mevsim normallerinde seyrettiği Türkiye, çarşamba gününden itibaren eyyam-ı bahurun etkisine giriyor. Birçok ilde termometreler 40 dereceyi görmesi bekleniyor. Vatandaşlara uyarılarda bulunan İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Hüseyin Toros, "İstanbullular eyyam-ı bahur sıcaklarında nemden bunalacak" dedi.

5 AĞUSTOS CUMARTESİ HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 5 ağustos hava durumu tahmini şu şekilde;