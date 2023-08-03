Sıcaklıkların birkaç gündür mevsim normallerinde seyretmesi nedeniyle akıllara Havalar ne zaman serinler? Sorusu geliyor ve vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Havalar ne zaman serinler? Havalar ne zaman, hangi tarihte soğuyacak?

Havalar ne zaman serinler? Sorusu, artan sıcaklıklar nedeniyle merak ediliyor. Türkiye, çarşamba gününden itibaren çöl sıcakları, cehennem sıcakları ve Afrika sıcakları olarak da adlandırılan yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı "eyyam-ı bahur"un etkisine girecek. Peki, Havalar ne zaman serinler? Havalar ne zaman, hangi tarihte soğuyacak?

HAVALAR NE ZAMAN SERİNLER?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı rapora göre, 2023 Haziran ayında Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nin tahminine göre, Avrupa'daki aşırı sıcak hava dalgasının 20 Temmuz itibarıyla etkisini azaltacak ancak bu hafta sonu ve 23-25 Temmuz'da tekrar görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılı Haziran ayı ortalama sıcaklıklarının 1991-2020 normallerine göre mukayesesine yönelik raporu yayımlandı. Rapora göre; 2023 yılı Haziran ayında ortalama sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleştiği tek nokta Antalya'nın Demre ilçesi oldu. Akhisar, Denizli, Muğla, Emirdağ, Ödemiş, Güney, Nazilli, Yatağan, Burdur, Beyşehir, Dalaman, Antakya, Dinar, Tefenni, Korkuteli, Elmalı, Mut, Erdemli, Kırşehir, Akşehir, Konya, Yunak, Ilgın, Seydişehir, Ulukışla, Boyabat, Tunceli, Divriği, Baskil çevrelerinde de sıcaklık mevsim normallerinin altında yaşandı. Yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.