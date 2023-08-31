Sıcaklıkların birkaç gündür mevsim normallerinde seyretmesi nedeniyle akıllara Havalar ne zaman serinler? Sorusu geliyor ve vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Havaların sıcaklığı nedeniyle gün içerisinde bugün kaç derece? gibi sorular da merak edilmekte. Peki, Havalar ne zaman serinler? 31 Ağustos Havalar ne zaman, hangi tarihte soğuyacak?

Havalar ne zaman serinler? Sorusu, artan sıcaklıklar nedeniyle merak ediliyor. Türkiye, çarşamba gününden itibaren çöl sıcakları, cehennem sıcakları ve Afrika sıcakları olarak da adlandırılan yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı "eyyam-ı bahur"un etkisine girecek. Bu nedenle birçok vatandaş konu hakkındaki detaylı araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Havalar ne zaman serinler? 31 Ağustos Havalar ne zaman, hangi tarihte soğuyacak?

HAVALAR NE ZAMAN SERİNLER?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye'nin doğu kesimlerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Erzurum'un kuzey ilçeleri, Adana'nın kuzey kesimleri ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.