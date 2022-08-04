Deniz ve hava kuvvetleri komutanları emekliye sevk edildiğinden Org. Atilla Gülhan Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır. 16 general amiral ve amiral üst rütbeye yükselmiştir. 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatılmıştır. 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi." Hava ve deniz kuvvetleri komutanları neden emekli edildi? İşte, detaylar!

HAVA VE DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLARI NEDEN EMEKLİ EDİLDİ?

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

Deniz ve hava kuvvetleri komutanları emekliye sevk edildiğinden Org. Atilla Gülhan Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır. 16 general amiral ve amiral üst rütbeye yükselmiştir. 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatılmıştır. 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi."