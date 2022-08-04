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Hava ve deniz kuvvetleri komutanları neden emekli edildi?

Hava ve deniz kuvvetleri komutanları neden emekli edildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi. Hava ve deniz kuvvetleri komutanları emekli edildi. Peki, Hava ve deniz kuvvetleri komutanları neden emekli edildi?

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Deniz ve hava kuvvetleri komutanları emekliye sevk edildiğinden Org. Atilla Gülhan Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır. 16 general amiral ve amiral üst rütbeye yükselmiştir. 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatılmıştır. 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi." Hava ve deniz kuvvetleri komutanları neden emekli edildi? İşte, detaylar!

HAVA VE DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLARI NEDEN EMEKLİ EDİLDİ?

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

Deniz ve hava kuvvetleri komutanları emekliye sevk edildiğinden Org. Atilla Gülhan Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır. 16 general amiral ve amiral üst rütbeye yükselmiştir. 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatılmıştır. 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi."

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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