Deniz ve hava kuvvetleri komutanları emekliye sevk edildiğinden Org. Atilla Gülhan Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır. 16 general amiral ve amiral üst rütbeye yükselmiştir. 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatılmıştır. 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi." Hava ve deniz kuvvetleri komutanı kim oldu? İşte, detaylar!

HAVA VE DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI KİM OLDU?

Genelkurmay Başkanlığı görev süresinin birer yıllık sürelerle Cumhurbaşkanınca yaş haddine kadar uzatabilmesine imkan tanıyan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ise toplantı sürerken Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnameyle Genelkurmay Başkanlığı görev süresiyle ilgili değişikliğe gidildi.

Deniz ve hava kuvvetleri komutanları emekliye sevk edildiğinden Org. Atilla Gülhan Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır. 16 general amiral ve amiral üst rütbeye yükselmiştir. 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatılmıştır. 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi."

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından yeni Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak Ercüment Tatlıoğlu atandı