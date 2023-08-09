Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan güncel açıklamalar dahilinde Hava sıcaklıkları ne zaman düşecek? Sorusu merak edildi ve araştırılmaya başlandı. Yağmur yağacak mı ve bugün yağmur yağacak mı merak ediliyor. Peki, Hava sıcaklıkları ne zaman düşecek? Hava sıcaklıkları ne zaman normale dönecek?

Hava sıcaklıkları ne zaman düşecek? Sorusu, son günlerde farklılık göstermekte olan hava durumu nedeniyle merak ediliyor ve araştırılıyor. Hava sıcaklıkları ne zaman düşeceği hakkında bilgi veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının düşeceğini açıkladı. Eyyam-ı Bahur sıcaklarıyla birlikte yurt genelinde termometreler 40 derecenin üstüne çıkarken araştırmalar sürüyor. Peki, Hava sıcaklıkları ne zaman düşecek? Hava sıcaklıkları ne zaman normale dönecek?

HAVA SICAKLIKLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı rapora göre hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Hafta başından sonra kuzeybatı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR NE ZAMAN DÜŞECEK, NORMALE DÖNECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hafta sonu hava sıcaklığının Aydın'da 42, Manisa'da 43, Denizli'de 42, İzmir'de 36 derece olması, nem oranının ise İzmir'de yüzde 63, Aydın'da yüzde 54, Manisa'da yüzde 52, Denizli'de ise yüzde 40'a ulaşması bekleniyor. Hafta başından sonra kuzeybatı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri civarına seyretmesi öngörülüyor.