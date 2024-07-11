HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ | Nem oranı yüzde kaç? 11 Temmuz hava durumu raporu! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece?

Bugün hava nasıl ve bu hafta sonu yağmur var mı soruları gündeme geliyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar ve nem oranı arttı. Nem oranı yüzde kaç ve hava sıcaklığı kaç derece olduğu merak ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Nem oranı yüzde kaç? Detaylar haberimizdedir...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde bugün beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün İstanbul'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yapılan son değerlendirmelere göre; 11.07.2024 Perşembe Günü Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusu ile Bolu'nun doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BU HAFTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ankara Hava Durumu: Ankara şehrinde 11 Temmuz 2024 Perşembe günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 31 dereceyi gösteriyor. 12 Temmuz 2024 Cuma günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 33 derece olacağı tahmin edilmekte. 13 Temmuz 2024 Cumartesi günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 32 dereceyi gösterecek. 14 Temmuz 2024 Pazar günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 33 dereceyi bulacak. 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 32 dereceyi gösterecek.

İstanbul Hava Durumu: İstanbul şehrinde 11 Temmuz 2024 Perşembe günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 30 dereceyi gösteriyor. 12 Temmuz 2024 Cuma günü ise havanın Sağanak Yağmurlu, ve sıcaklığın 32 derece olacağı tahmin edilmekte. 13 Temmuz 2024 Cumartesi günü hava Güneşli, sıcaklık ise 33 dereceyi gösterecek. 14 Temmuz 2024 Pazar günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 34 dereceyi bulacak. 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 34 dereceyi gösterecek.

İzmir Hava Durumu: İzmir şehrinde 11 Temmuz 2024 Perşembe günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 36 dereceyi gösteriyor. 12 Temmuz 2024 Cuma günü ise havanın Bulutlu, ve sıcaklığın 35 derece olacağı tahmin edilmekte. 13 Temmuz 2024 Cumartesi günü hava Güneşli, sıcaklık ise 36 dereceyi gösterecek. 14 Temmuz 2024 Pazar günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 37 dereceyi bulacak. 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 38 dereceyi gösterecek.

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