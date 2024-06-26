HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ #9728 26 Haziran hava durumu nasıl? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? İl il hava durumu tahminleri!

Hava sıcaklığı haberleri araştırılırken İstanbul'da hava sıcaklığı kaç derece olduğu merak ediliyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklığı ve nem oranı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün hava durumu nasıl? Ankara, İstanbul ve İzmir hava sıcaklığı kaç derece? Detaylar haberimizdedir…

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Ankara Hava Durumu: Ankara şehrinde 26 Haziran 2024 Çarşamba günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 32 dereceyi gösteriyor. 27 Haziran 2024 Perşembe günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 33 derece olacağı tahmin edilmekte. 28 Haziran 2024 Cuma günü hava Güneşli, sıcaklık ise 34 dereceyi gösterecek. 29 Haziran 2024 Cumartesi günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 31 dereceyi bulacak. 30 Haziran 2024 Pazar günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 32 dereceyi gösterecek.

İstanbul Hava Durumu: İstanbul şehrinde 26 Haziran 2024 Çarşamba günü hava Rüzgarlı, sıcaklık ise 30 dereceyi gösteriyor. 27 Haziran 2024 Perşembe günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 29 derece olacağı tahmin edilmekte. 28 Haziran 2024 Cuma günü hava Güneşli, sıcaklık ise 30 dereceyi gösterecek. 29 Haziran 2024 Cumartesi günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 30 dereceyi bulacak. 30 Haziran 2024 Pazar günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 31 dereceyi gösterecek.

İzmir Hava Durumu: İzmir şehrinde 26 Haziran 2024 Çarşamba günü hava Güneşli, sıcaklık ise 37 dereceyi gösteriyor. 27 Haziran 2024 Perşembe günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 34 derece olacağı tahmin edilmekte. 28 Haziran 2024 Cuma günü hava Güneşli, sıcaklık ise 33 dereceyi gösterecek. 29 Haziran 2024 Cumartesi günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 35 dereceyi bulacak. 30 Haziran 2024 Pazar günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 36 dereceyi gösterecek.

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