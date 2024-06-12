HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ #9728 12 Haziran (bugün) hava durumu nasıl? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece?

Hava sıcaklığı haberleri araştırılırken İstanbul'da hava sıcaklığı kaç derece olduğu merak ediliyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bugün hava durumu nasıl? Ankara hava sıcaklığı kaç derece? Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

İstanbul Hava Durumu: İstanbul şehrinde 12 Haziran 2024 Çarşamba günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 35 dereceyi gösteriyor. 13 Haziran 2024 Perşembe günü ise havanın Bulutlu, ve sıcaklığın 34 derece olacağı tahmin edilmekte. 14 Haziran 2024 Cuma günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 34 dereceyi gösterecek. 15 Haziran 2024 Cumartesi günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 27 dereceyi bulacak. 16 Haziran 2024 Pazar günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 30 dereceyi gösterecek.

Ankara Hava Durumu: Ankara şehrinde 12 Haziran 2024 Çarşamba günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 36 dereceyi gösteriyor. 13 Haziran 2024 Perşembe günü ise havanın Bulutlu, ve sıcaklığın 36 derece olacağı tahmin edilmekte. 14 Haziran 2024 Cuma günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 35 dereceyi gösterecek. 15 Haziran 2024 Cumartesi günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 30 dereceyi bulacak. 16 Haziran 2024 Pazar günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 29 dereceyi gösterecek.

İzmir Hava Durumu: İzmir şehrinde 12 Haziran 2024 Çarşamba günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 40 dereceyi gösteriyor. 13 Haziran 2024 Perşembe günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 39 derece olacağı tahmin edilmekte. 14 Haziran 2024 Cuma günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 38 dereceyi gösterecek. 15 Haziran 2024 Cumartesi günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 32 dereceyi bulacak. 16 Haziran 2024 Pazar günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 34 dereceyi gösterecek.

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