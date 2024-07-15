Hava sıcaklığı haberleri 15 Temmuz: İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? Yüzde kaç nem var?

Hava sıcaklığı haberleri araştırılırken İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece olduğu merak ediliyor. Yüzde kaç nem var ve bugün hava kaç derece soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün hava durumu nasıl? Ankara hava sıcaklığı kaç derece? Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

İstanbul'da şu an hava sıcaklığı 30°C civarında ve açık bir hava hakim.

Ankara'da sıcaklık 27°C ve ara ara hafif yağmur geçişleri yaşanıyor.

İzmir'de ise sıcaklık 37°C ve güneşli bir hava var.

Ankara Hava Durumu

Ankara şehrinde 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü hava Yağmurlu, sıcaklık ise 32 dereceyi gösteriyor. 16 Temmuz 2024 Salı günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 33 derece olacağı tahmin edilmekte. 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 33 dereceyi gösterecek. 18 Temmuz 2024 Perşembe günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 35 dereceyi bulacak. 19 Temmuz 2024 Cuma günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 34 dereceyi gösterecek.

İstanbul Hava Durumu

İstanbul şehrinde 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü hava Güneşli, sıcaklık ise 33 dereceyi gösteriyor. 16 Temmuz 2024 Salı günü ise havanın Bulutlu, ve sıcaklığın 34 derece olacağı tahmin edilmekte. 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü hava Güneşli, sıcaklık ise 35 dereceyi gösterecek. 18 Temmuz 2024 Perşembe günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 36 dereceyi bulacak. 19 Temmuz 2024 Cuma günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 34 dereceyi gösterecek.

İzmir Hava Durumu

İzmir şehrinde 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 38 dereceyi gösteriyor. 16 Temmuz 2024 Salı günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 38 derece olacağı tahmin edilmekte. 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 39 dereceyi gösterecek. 18 Temmuz 2024 Perşembe günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 40 dereceyi bulacak. 19 Temmuz 2024 Cuma günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 41 dereceyi gösterecek.

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