Hava sıcaklığı 25 dereceye ulaştı, sahiller doldu taştı

MUĞLA - Gözde turizm merkezlerinden biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hava sıcaklığı 25 dereceye ulaşınca, vatandaşlar sahillere akın etti.

Uzun bir süredir soğuk havanın hakim olduğu Bodrum'da hafta sonu hava sıcaklığı 25 dereceye ulaştı. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahil kenarlarına akın etti. Adım atacak yer kalmayan sahillerden kimi vatandaş kitap okudu, kimileri ise güneşlenerek sıcak havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşların denize ayaklarını sokarak serinledi. Kumbahçe, Paşatarlası sahilleri başta olmak üzere Gümbet, Bitez, Ortaket ve Bodrum'un tüm sahilleri vatandaşların akınına uğradı. Minik yelkenciler ise denize açılarak yelken açtı. Mevsim normallerin üzerinde olan hava sıcaklığının 1 hafta boyunca süreceği öğrenildi.