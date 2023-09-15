Gökhan Abur kimdir? Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Gökhan Abur hava durumu programlarıyla hafızalarda yer ediniyor. Peki, Hava durumu sunucusu Gökhan Abur kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gökhan Abur'un hayatı! Detaylar...

GÖKHAN ABUR KİMDİR?

Gökhan Abur, 1 Ocak 1943 Afyonkarahisar'da doğdu. 78 yaşında olan Gökhan Abur babasının subay olması sebebiyle Türkiye'de bir çok ilde yaşadı. Öğretim hayatı farklı şehirlerde geçen isim babasının görevinden ayrılması ile İstanbul'a ailesi ile beraber yerleşti.

Bir süre İstanbul'da yaşayan aile Karabük'e yerleşince Abur ortaokul ve lise eğitimini bu şehirde aldı. Lise döneminde farklı müzik faaliyetlerinde bulunan isim lise sonrası İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji yüksek mühendisliğini kazanarak İstanbul'a yerleşti ve Üniversite döneminde de müzik gruplarında yer aldı. Üniversite dönemini müzikle iç içe geçiren isim 1967 yılında Hafta Sonu Gazetesinin düzenlediği yarışmada sahne aldı ve burada dördüncü olmayı başardı. Yarışma ardından plak teklifleri alan isim bunları değerlendirdi ve günümüze kadar Toplam 14 tane 45'lik plağı ve "Bir Gün Karşılaşırsak" isimli bir albümü hazırladı.

1983'ten sonra deniz ve denizcilikle ilgilendi. Sonrasın da uzak yol kaptanlarına eğitim verdi. 2000 yılında Açık Radyo'da iki yıl süre ile "Açık Deniz" adlı bir de program yaptı. Gökhan Abur, 2000 yılından sonra, Atlantis Yatçılık'ta "Meteoroloji ve Denizde Hava Tahmini" dersleri verdi.

Gökhan Abur İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji bölümünden yüksek mühendis olarak mezun oldu. Uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Bölümü'nde görev yaptı. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Mühendisliği görevinden 2003 yılında emekli oldu.

Gökhan Abur 15 Eylül 2023 tarihinde hayatını kaybetti.