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Hava durumu sunucusu cesur kıyafet seçimleriyle programı gölgede bıraktı

Arjantin'de yayın yapan bir kanalda hava durumu sunuculuğu yapan Sol Perez, kısa sürede reytingleri ciddi anlamda artırdı. Bunun üzerine kanal yönetimi de güzel sunucuyu daha fazla izleyici ile buluşturmaya başladı.