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HAVA DURUMU İSTANBUL 5 GÜNLÜK: 14 Mart Cuma İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul hava durumu tahminleri!

HAVA DURUMU İSTANBUL 5 GÜNLÜK: 14 Mart Cuma İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul hava durumu tahminleri!
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Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da ani hava değişimlerine yol açıyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre 14 Mart 2025 Cuma günü İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte, İstanbul için günlük ve haftalık güncel hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 14 Mart 2025 Cuma günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak. Peki, 14 Mart Cuma günü yarın İstanbul'da hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, detaylar…

İSTANBUL'DA YARIN HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) güncel tahminlerine göre, 14 Mart 2025 Cuma günü İstanbul'da hava durumu genel olarak parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Gün içerisinde en yüksek sıcaklığın 23°C, gece saatlerinde ise en düşük sıcaklığın 13°C seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

HAVA DURUMU İSTANBUL 5 GÜNLÜK: 14 Mart Cuma İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul hava durumu tahminleri!İstanbul hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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