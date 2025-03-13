HAVA DURUMU İSTANBUL 5 GÜNLÜK: 14 Mart Cuma İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul hava durumu tahminleri!

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 14 Mart 2025 Cuma günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak. Peki, 14 Mart Cuma günü yarın İstanbul'da hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, detaylar…

İSTANBUL'DA YARIN HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) güncel tahminlerine göre, 14 Mart 2025 Cuma günü İstanbul'da hava durumu genel olarak parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Gün içerisinde en yüksek sıcaklığın 23°C, gece saatlerinde ise en düşük sıcaklığın 13°C seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

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