HAVA DURUMU İSTANBUL: 21 Mart yarın İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul anlık ve haftalık hava durumu tahmini

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 21 Mart 2025 Cuma günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak. Peki, 21 Mart Cuma günü yarın İstanbul'da hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, detaylar…

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) güncel tahminlerine göre, 21 Mart 2025 Cuma günü İstanbul'da hava durumu genel olarak hafif yağmurlu olacak. Gün içerisinde sıcaklıkların en yüksek 9°C, en düşük 4°C seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Hava tahminlerine göre, rüzgar kuzey-kuzeydoğu (KKD) yönünden saatte 6.73 km hızla esecek ve nem oranının ortalama %65 seviyelerinde olacağı öngörülüyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin biraz altında seyredecek.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

İstanbul hava durumu